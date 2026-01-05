Ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι και φέτος υποψήφιος για προπονητής της σεζόν στο BCL για την πορεία του με την ΑΕΚ.

Για άλλη μια σεζόν η ΑΕΚ έχει βάλει ψηλά τον πήχη στο BCL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να είναι ο... μαέστρος της ομάδας. Πέρυσι η Ένωση έφτασε στο Final Four της SUNEL Arena και στην τρίτη θέση της διοργάνωσης, ενώ φέτος έχει περάσει ήδη στη φάση των 16 ως πρώτη από τον όμιλο με ρεκόρ 5-1. Η ήττα ήρθε ενώ η Ένωση είχε εξασφαλίσει ήδη την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση.

Ο Σάλε είναι και φέτος υποψήφιος για προπονητής της σεζόν. Μαζί του οι Ναβάρο (Μάλαγα), Λάκοβιτς (Γκραν Κανάρια), Ντελόρ (Σαλόν) και Μιρέτ (Μπανταλόνα).

Πέρυσι το βραβείο κατέληξε στον Βιντορέτα της Τενερίφης, τον οποίο νίκησε ο Σάκοτα στον μικρό τελικό του BCL. Mε τη Βασίλισσα κατέκτησε τον τίτλο ο 2018 στον τελικό του ΟΑΚΑ.