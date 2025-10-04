Κολοσσός - ΑΕΚ: Με τον κόσμο της η Ένωση και στη Ρόδο (vid)
Η ΑΕΚ θέλει να μπει με το... δεξί στην Stoiximan GBL και να αφήσει πίσω της την ήττα από τον Προμηθέα στο Super Cup. Η ομάδα του Σάκοτα κοντράρεται με τον Κολοσσό στη Ρόδο για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Ο κόσμος της Βασίλισσας είναι για άλλη μια φορά δίπλα στην ομάδα, δίνοντας παλμό στο κλειστό της Καλλιθεάς. Όπως έγινε και στην αναμέτρηση με τους Πατρινούς πριν λίγες μέρες. Έχουν πάρει θέση στο ένα πέταλο του γηπέδου.
Δείτε τον χορό του κόσμου της ΑΕΚ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.