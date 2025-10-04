Ο κόσμος της ΑΕΚ στηρίζει την ομάδα και στη Ρόδο στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ θέλει να μπει με το... δεξί στην Stoiximan GBL και να αφήσει πίσω της την ήττα από τον Προμηθέα στο Super Cup. Η ομάδα του Σάκοτα κοντράρεται με τον Κολοσσό στη Ρόδο για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο κόσμος της Βασίλισσας είναι για άλλη μια φορά δίπλα στην ομάδα, δίνοντας παλμό στο κλειστό της Καλλιθεάς. Όπως έγινε και στην αναμέτρηση με τους Πατρινούς πριν λίγες μέρες. Έχουν πάρει θέση στο ένα πέταλο του γηπέδου.

Δείτε τον χορό του κόσμου της ΑΕΚ