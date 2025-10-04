Ο Δημήτρης Κατσίβελης τραυματίστηκε κατά την διάρκεια του Κολοσσός - ΑΕΚ, με τον διεθνή γκαρντ να ματώνει στο πρόσωπο.

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου ο Δημήτρης Κατσίβελης χτύπησε στο φρύδι, με αποτέλεσμα να ματώσει αρκετά.

Στον διεθνή γκαρντ παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με τον Κατσίβελη να αποχωρεί για τον πάγκο λίγο αργότερα.