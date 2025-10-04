Κολοσσός - ΑΕΚ: Ο Κατσίβελης μάτωσε στο φρύδι
Ο Δημήτρης Κατσίβελης τραυματίστηκε κατά την διάρκεια του Κολοσσός - ΑΕΚ, με τον διεθνή γκαρντ να ματώνει στο πρόσωπο.
Ο Δημήτρης Κατσίβελης ήταν άτυχος στο παιχνίδι της ΑΕΚ στη Ρόδο, καθώς αποχώρησε μετά από χτύπημα στο φρύδι.
Στις αρχές της τέταρτης περιόδου ο Δημήτρης Κατσίβελης χτύπησε στο φρύδι, με αποτέλεσμα να ματώσει αρκετά.
Στον διεθνή γκαρντ παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με τον Κατσίβελη να αποχωρεί για τον πάγκο λίγο αργότερα.
Το βίντεο με τον τραυματισμό του Κατσίβελη:
