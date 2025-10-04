Αυτοί είναι μερικοί από τους ξένους παίκτες -εκτός Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού- που αξίζει να παρακολουθήσετε στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Η νέα σεζόν του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL είναι πλέον εδώ. Οι συναρπαστικές «μάχες» στα παρκέ της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ αναμένεται να αρχίσουν το απόγευμα του Σαββάτου (4/10), δίνοντας έτσι την έναρξη της σεζόν 2025-26.

Συνολικά 13 ομάδες μπαίνουν στον... μαραθώνιο. Μπορεί ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός να φαίνεται ότι βρίσκονται ένα επίπεδο παραπάνω από τους υπόλοιπους, ωστόσο οι ομάδες που θα «παλέψουν» για τις υπόλοιπες θέσεις στην τετράδα, αναμένεται να προσφέρουν μία όμορφη κόντρα.

Ο καθένας έχει θέσει τους δικούς του στόχους και για να το καταφέρει αυτό, έχει διαμορφώσει το ρόστερ του ανάλογα, έχοντας επιστρατεύσει μεταξύ άλλων και ξένους παίκτες, οι οποίοι αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο των ομάδων της Stoiximan GBL. Το Gazzetta ξεχώρισε ορισμένους από αυτούς και σας παρουσιάζει μερικούς τους οποίους θα άξιζε να τους παρακολουθήσετε μέσα στη σεζόν.

Η ΑΕΚ την περασμένη χρονιά μπόρεσε να κάνει μία εντυπωσιακή πορεία τόσο στο BCL όσο και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Η «Ένωση», θέλοντας να συνεχίσει την καλή της εικόνα, προσπάθησε μεταξύ άλλων να ενισχύσει με εμπειρία τη γραμμή των γκαρντ, για αυτό και πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Λούκας Λεκαβίτσιους. Ο 31χρονος Λιθουανός που βρισκόταν σταθερά την τελευταία δεκαετία στην Euroleague, ήρθε στην Ελλάδα ύστερα από 6 χρόνια που φορούσε τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο ίδιος φυσικά γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, αφού από το 2017 έως και το 2019 αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό.

Η περυσινή σεζόν ήταν η πρώτη του Πανιωνίου μετά την επιστροφή του στη Stoiximan GBL. Οι «κυανέρυθροι» μετέτρεψαν σε... κάστρο το γήπεδο της Γλυφάδας, έχοντας ένα από τα καλύτερα εντός έδρας ρεκόρ της αγωνιστικής περιόδου, αφού δυσκόλεψαν αρκετά όποιον και αν βρέθηκε στην έδρα τους. Πλέον ο «ιστορικός» προσπαθεί να συνεχίσει αυτή την ανταγωνιστική εικόνα, έχοντας και τη συνθήκη του EuroCup. Για αυτόν τον σκοπό αποκτήθηκαν πολλά νέα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών και ο Τζέιλεν Χαντς. Ο 26χρονος γκαρντ που τα περασμένα χρόνια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στην Ισπανία και την Ιταλία, γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, αφού έχει περάσει τόσο από τον ΠΑΟΚ (2022-23) όσο και από το Περιστέρι (2023-24).

Η Καρδίτσα ήταν μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της περυσινής σεζόν. Η εθνική Φινλανδία από την πλευρά της υπήρξε και αυτή η ευχάριστη έκπληξη του EuroBasket 2025. Ποίο είναι το στοιχείο που συνδέει πλέον αυτές τις δύο ομάδες; Ο Αλεξάντερ Μάντσεν. Ο Φινλανδός ψηλός που πριν από μερικές εβδομάδες κατέκτησε την τέταρτη θέση στο EuroBasket, πλέον θα φοράει τη φανέλα της θεσσαλικής ομάδας, η οποία θα συμμετέχει και στο BCL. Μία διοργάνωση που επίσης γνωρίζει ο 30χρονος φόργουορντ αφού έχει παίξει εκεί και ως παίκτης της ΑΕΚ. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στην Ισπανία όπου αγωνίστηκε στην Ανδόρα και τη Γέιδα.

Ο Ντάριλ Μέικον δεν χρειάζεται πλέον ιδιαίτερες συστάσεις. Ο ίδιος έπαιξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2021 φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ ενώ αμέσως μετά το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς πήγε στον Παναθηναϊκό. Έκτοτε ακολούθησε ένα πέρασμα από την Ούνικς Καζάν και την Κίνα. Πλέον ο 29χρονος Αμερικάνος γκαρντ επιστρέφει στην Ελλάδα και αναμένεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια στην περιφερειακή γραμμή του Αμαρουσίου.

Η Μύκονος κατάφερε να πάρει την περασμένη σεζόν το «εισιτήριο» της ανόδου από την Elite League στη Stoiximan GBL και μετράει αντίστροφα για την παρθενική της συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία. Το ρόστερ των νησιωτών ενισχύθηκε αρκετά, με το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου να διαθέτει παίκτες με εμπειρία, όπως είναι και ο Κέντρικ Ρέι. Ο ίδιος φυσικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αποδείξει ξανά στο παρελθόν το πόσο μπορεί να συνεισφέρει στο ελληνικό πρωτάθλημα αφού το 2019-20 ήταν στην ΑΕΚ, το 2021-22 στον Προμηθέα και το 2024-25 στον Πανιώνιο.

Δύο ακόμη παίκτες που αξίζει να παρακολουθήσετε τη φετινή σεζόν, είναι ο έμπειρος Τόμας Ντίμσα του ΠΑΟΚ αλλά και ο γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του στον Προμηθέα Πατρών, Αρνόλντας Κουλμπόκα που φοράει πλέον τη φανέλα του Άρη.