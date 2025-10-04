Δείτε τις σημαντικές ημερομηνίες ενόψει του νέου πρωταθλήματος της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26.

Οι 13 ομάδες της Stoiximan GBL μπαίνουν στην εκκίνηση του νέου πρωταθλήματος και αν μη τι άλλο το ενδιαφέρον κλέβουν συνήθως οι «αιώνιοι» οι οποίοι και θα διεκδικήσουν και το φετινό τρόπαιο στο τέλος χρονιάς.

Μάλιστα δίνουν πολύ σύντομα ραντεβού προκειμένου να... λύσουν τις πρώτες τους διαφορές καθώς θα αναμετρηθούν στην 2η αγωνιστική της GBL στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όταν ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό την Κυριακή 12 Οκτωβρίου (19:00).

Ποιες είναι όμως οι σημαντικές ημερομηνίες και ποια ματς είναι εκείνα που θα κεντρίσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον α' γύρο;

12 Οκτωβρίου 2025: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (19:00, ΕΡΤ-2)

1 Νοεμβρίου 2025: Άρης - ΠΑΟΚ (19:00, ΕΡΤ-2)

16 Νοεμβρίου 2025: Παναθηναϊκός - Άρης (19:00, ΕΡΤ-2)

23 Νοεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (16:00, ΕΡΤ-2)

7 Δεκεμβρίου 2025: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (13:00, ΕΡΤ-2)

13 Δεκεμβρίου 2025: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (16:00, ΕΡΤ-2)

27 Δεκεμβρίου 2025: ΑΕΚ - Άρης (16:00, ΕΡΤ-2)

4 Ιανουαρίου 2026: Άρης - Ολυμπιακός (19:00, ΕΡΤ-2)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ STOIXIMAN GBL