ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα 26 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: «Αδέρφια ζείτε»!
Σαν σήμερα τα ξημερώματα της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου πριν από 26 χρόνια, ένα λεωφορείο που μετέφερε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι φίλαθλοι του «δικεφάλου» και η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ δεν ξέχασε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που έφυγαν νωρίς από τη ζωή, στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα μέσα από τα social media.
«Η σημερινή μέρα, είναι μια μέρα μνήμης για τα έξι αδικοχαμένα αετόπουλα, που έφυγαν τόσο άδικα και τόσο νωρίς, σαν σήμερα, πριν από 26 χρόνια.
Κανείς δεν θα τους ξεχάσει ποτέ, γιατί "η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ, τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνέχισε παραπέρα".
ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ»!
