Κακλαμανάκης: «Υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για τη νέα σεζόν στο Περιστέρι»

Για την πρεμιέρα του Περιστερίου απέναντι στον Πανιώνιο μίλησε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, σε συνέντευξή του στο ΕΟΚ Webradio.

Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης επέστρεψε στο Περιστέρι, εκεί όπου θα ενισχύσει τη φετινή προσπάθεια της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου με την εμπειρία του.

Ο 31χρονος σέντερ θα παίξει ξανά με την ομάδα του Περιστερίου, στην οποία βρέθηκε τη σεζόν 2013-14 και μίλησε στο EOK Webradio για εκείνη τη θητεία αλλά και την ανυπομονησία ενόψει της νέας σεζόν και της πρεμιέρας απέναντι στον Πανιώνιο (4/10 - 18:00).

Οι δηλώσεις του Κακλαμανάκη

Για την προηγούμενή του ομάδα, Πανιώνιο, την οποία θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα (04/10): «’Ήμουν δύο χρόνια στον Πανιώνιο. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδωσε το τελευταίο του ματς απέναντι στον Πανιώνιο. Είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι για εμάς. Θα δω γνώριμα πρόσωπα και γνώριμο γήπεδο. Ελπίζω αύριο να είμαστε καλύτεροι και να νικήσουμε».

Για το φετινό ρόστερ του Πανιωνίου: «Ίσως, αν μιλήσουμε σε μονάδες, είναι καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Είναι νωρίς να μιλήσουμε ακόμα σαν ρόστερ, για όλες τις ομάδες φυσικά. Χρειάζεται χρόνος για όλους ώστε να “δέσουμε”. Θεωρώ ότι για πρεμιέρα, αυτό που μετράει περισσότερο είναι η νίκη».

Για τα συμπεράσματα από τα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας του: «Όταν η άμυνα μας είναι σε καλό επίπεδο και είναι επιθετική, όπως θέλει ο κόουτς, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες στην επίθεση, γιατί είμαστε μια νεανική και αθλητική ομάδα. Στόχος μας είναι να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό, γι’ αυτό θέλουμε να παίζουμε επιθετική και σκληρή άμυνα».

Για την ποιότητα των γκαρντ της ομάδας: «Θεωρώ ότι το σύγχρονο μπάσκετ στηρίζεται κυρίως στην περιφέρεια και λιγότερο στους ψηλούς. Παίρνουν τις περισσότερες αποφάσεις. Σίγουρα θα στηριχτεί στους γκαρντς, αλλά και στους ψηλούς».

Για το νέο ξεκίνημά του στο Περιστέρι: «Υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία. Με τα παιδιά προπονούμαστε σκληρά ενάμιση μήνα. Η ώρα έφτασε».

Για το πόσο έχει βελτιωθεί συγκριτικά με την προηγούμενη του θητεία στο Περιστέρι: «Τότε ήμουν 18 χρονών νομίζω. Το Περιστέρι ήταν η πρώτη μου επαγγελματική ομάδα. Τότε έκανα τα πρώτα μου βήματα στην καριέρα μου, ήταν πολύ καλή μεταβατική χρονιά για εμένα στο ανδρικό επίπεδο».

Για τον ανταγωνισμό της φετινής GBL: «Τα ρόστερ δείχνουν ότι είναι γεμάτα, με δυνατές έδρες και κόσμο. Σίγουρα θα είναι δύσκολη οποιαδήποτε νίκη και οι αγώνες θα κρίνονται στα τελευταία λεπτά».