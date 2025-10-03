Σάκοτα: «Κάθε αρχή φέρνει ενθουσιασμό»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη Stoiximan GBL κόντρα στον Κολοσσό (4/10, 16:00).

Η ΑΕΚ έχει αφήσει πίσω της την ήττα από τον Προμηθέα στον ημιτελικό του Super Cup και έχει στρέψει την προσοχή της εδώ και μέρες στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL. Η Ένωση θα επιστρέψει στη Ρόδο λίγες μέρες μετά για να παίξει με τον Κολοσσό, το Σάββατο 4/10 (16:00) και θέλει να αντιδράσει.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην πρεμιέρα της Βασίλισσας και τόνισε πως το φετινό πρωτάθλημα θα είναι δυνατό, ενώ πρόσθεσε πως οι Ροδίτες είναι καλύτερη ομάδα από πέρυσι.

«Κάθε αρχή φέρνει ενθουσιασμό, και ιδιαίτερα εφέτος. Φάνηκε από τα φιλικά ματς αλλά και από τα ρόστερ και τα μπάτζετ των ομάδων, ότι θα έχουμε ένα δυνατό Πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο, που η FIBA έχει κατατάξει τη Stoiximan GBL στην 3η θέση στο Ranking.

Δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλά παιχνίδια του Κολοσσού, σε αντίθεση με τους ανθρώπους του Κολοσσού, που μπορούσαν μας δουν περισσότερο. Από τα λίγα που έχω δει, όμως, φαίνεται πως η αντίπαλός μας είναι καλύτερη ομάδα από πέρσι, είναι ισχυρή, και ο προπονητής της έχει κάνει καλή δουλειά», ήταν τα λόγια του προπονητή της ΑΕΚ.