Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Sold out το ντέρμπι της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ
Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό ότι η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR στα πλαίσια της Stoiximan GBL, εξαντλήθηκαν.
Το ντέρμπι των «αιωνίων» για τον πρώτο γύρο του εγχώριου πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 12 Οκτωβρίου και ώρα 19:00.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το sold out
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της Stoiximan Basket League, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, εξαντλήθηκαν!
Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του.
🔥 SOLD OUT— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 1, 2025
Τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην @StoiximanGBL (12/10/2025 – 19:00) εξαντλήθηκαν !
❤️ Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του.
✊🏽 Η δύναμή σας μας οδηγεί!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/yMQ2rAKHvK
