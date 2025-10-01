Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL που θα γίνει στο ΣΕΦ.

Το ντέρμπι των «αιωνίων» για τον πρώτο γύρο του εγχώριου πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 12 Οκτωβρίου και ώρα 19:00.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το sold out

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της Stoiximan Basket League, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, εξαντλήθηκαν!

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του.

