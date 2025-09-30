Δυνατό φινάλε στα φιλικά για τη Μύκονο απέναντι στο Μαρούσι, ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Χέσον

Η Μύκονος έδωσε το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας στο κλειστό του Αγίου Θωμά το Μαρούσι, με τον νεοαποκτηθέντα Μάιλς Χέσον να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου έδωσε η Μύκονος το μεσημέρι της Τρίτης 30/9, αντιμετωπίζοντας στο κλειστό του Αγίου Θωμά το Μαρούσι.

Με την αναμέτρηση αυτή ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας ενόψει της ιστορικής πρώτης συμμετοχής της ομάδας στη Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου τέθηκε αντιμέτωπη με τους «κιτρινόμαυρους» σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, το οποίο διεξήχθη σε τέσσερα οκτάλεπτα. Η αποστολή αναμένεται να επιστρέψει τις επόμενες ημέρες στη Μύκονο, ώστε να συνεχιστεί η προετοιμασία στη βάση της.

Ο κόουτς Ζιάγκος και οι συνεργάτες του είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τον βαθμό αφομοίωσης της αγωνιστικής φιλοσοφίας από τους παίκτες, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη και ανταγωνιστική στη μεγάλη κατηγορία. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο νεοαποκτηθείς Μάιλς Χέσον, ο οποίος εντάχθηκε πρόσφατα στην προετοιμασία.