Στη Μύκονο θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής με τη Μεγάλη Βρετανία στο περασμένο EuroBasket, Μάιλς Χέσον.

Ο Μάιλς Χέσον αποτελεί πλέον κομμάτι της Μυκόνου, με τους «νησιώτες» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 35χρονου φόργουορντ (1.98μ.) για την επόμενη σεζόν.

Ο Βρετανός αγωνίστηκε με την Εθνική του στο πρόσφατο EuroBasket 2025 και έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Στο EuroBasket μέτρησε 15 πόντους μέσο όρο, μαζί με 4.0 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ σε περίπου 27 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Μυκόνου

«Στη Μύκονο Betsson BC ο Μάιλς Χέσον.

H Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάιλς Χέσον για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Ο Μάιλς Χέσον (Myles Hesson) γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου 1990, έχει ύψος 1,98 μέτρα και αγωνίζεται στη θέση του φόργουορντ. Τον υποδέχτηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο team manager της Μυκόνου Betsson, Σωτήρης Μανωλόπουλος.

Το νέο απόκτημα της ομάδας μας είναι διεθνής με την Εθνική Ανδρών της Μεγάλης Βρετανίας και συμμετείχε στο EuroBasket 2025, όπου είχε μέσο όρο 15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε πέντε εμφανίσεις, μένοντας στο παρκέ για σχεδόν 28 λεπτά ανά αγώνα. Μάλιστα, πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στη διοργάνωση κόντρα στο Μαυροβούνιο, γεμίζοντας τη στατιστική του με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μοναδική νίκη των Βρετανών.

Ο Χέσον μοιράστηκε την περσινή σεζόν ανάμεσα στη Φουέρσα Ρέχια (Μεξικό) και τη Νεπτούνας (Λιθουανία), μετρώντας 9,7 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 24 συμμετοχές στη regular season του λιθουανικού πρωταθλήματος, καθώς και 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 2 συμμετοχές στα playoffs.

Ο 35χρονος φόργουορντ έχει μακρά πορεία στα παρκέ της Γερμανίας και της Γαλλίας. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Ουλμ (2012/13), τη Γκίσεν (2013/14), την Μπρεμερχάφεν (2014/15), τη Ντιζόν (2015/16), τη Γκραβελίν (2016/17, 2018/19), τη Ναντέρ (2017/18) και τη Σαλόν (2019-21). Ακολούθησε το πέρασμά του από την Ιαπωνία, το Μεξικό και τη Λιθουανία, και πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στην ιστορική πρώτη της συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η Μύκονος Betsson BC καλωσορίζει τον Μάιλς Χέσον στην οικογένειά της και του εύχεται μια εξαιρετική σεζόν!».