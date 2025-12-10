Καρλ Γκαμπλ: «Ανυπομονώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία στη Μύκονο»

Ο Καρλ Γκαμπλ μίλησε για τη συμφωνία του με τη Μύκονο και τη θερμή υποδοχή που έχει δεχθεί στο νησί των ανέμων.

Ο Καρλ Γκαμπλ εντάχθηκε στη Μύκονο ως αντικαταστάτης του Τζέρεμι Έβανς, κάνοντας το ντεμπούτο του στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Προμηθέα. Μιλώντας στο mykonosbc.gr, ο 29χρονος φόργουορντ-σέντερ των νεοφώτιστων αναφέρθηκε στη συμφωνία του με τη Μύκονο και δήλωσε ανυπόμονος για τη συνέχεια.

Πώς προσεγγίζεις την παρουσία σου στη Μύκονο Betsson; Τι σημαίνει για σένα αυτή η αλλαγή στην καριέρα σου μεσούσης της σεζόν και με δεδομένο ότι αγωνίζεσαι για πρώτη φορά στην ελληνική λίγκα;

«Θέλω να είμαι μια σταθερή παρουσία στη ρακέτα για τη Μύκονο Betsson. Η αλλαγή μέσα στη σεζόν είναι δύσκολη για οποιονδήποτε, αλλά οι συμπαίκτες και οι προπονητές μου με έχουν στηρίξει πολύ στο να προσαρμοστώ. Η ελληνική λίγκα είναι ιστορική και απαιτητική, αλλά είμαι ενθουσιασμένος για την πρόκληση και θα την αντιμετωπίσω με αφοσίωση και πλήρη συγκέντρωση».

Βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, ποιες είναι οι δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ένας παίκτης όταν αλλάζει περιβάλλον και ρόλο κατά τη διάρκεια της χρονιάς; Και πώς τις ξεπερνά;

«Κάποιες από τις δυσκολίες μπορεί να είναι η προσαρμογή στο παιχνίδι της ομάδας και η συνεννόηση με τους νέους συμπαίκτες και προπονητές. Είμαι τυχερός γιατί οι προπονητές και οι συμπαίκτες μου είναι απόλυτα υποστηρικτικοί και πρόθυμοι να με βοηθήσουν από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ. Κάποιος ξεπερνά αυτές τις δυσκολίες δίνοντας τον καλύτερο εαυτό του για να υπηρετήσει τις αρχές και τη φιλοσοφία της ομάδας».

Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έψαξες στο Google όταν προέκυψε η πρόταση να μετακομίσεις στη Μύκονο και να παίξεις μπάσκετ στην Ελλάδα;

«Αρχικά αναζήτησα και είδα μερικά παιχνίδια της ομάδας, και στη συνέχεια κοίταξα τις όμορφες εικόνες του νησιού».

Βρίσκεσαι μερικές ημέρες στην ομάδα. Μάλιστα πρόλαβες να κάνεις το ντεμπούτο σου απέναντι στην Προμηθέα. Τι εντυπώσεις έχεις σχηματίσει μέχρι στιγμής; Για τη Μύκονο Betsson και το νησί;

«Οι πρώτες εντυπώσεις μου από την ομάδα είναι η προσοχή στη λεπτομέρεια και η ένταση με την οποία θέλει το σταφ να παίζουμε. Όσο για το νησί, με εντυπωσίασαν οι εκπληκτικές εικόνες του και οι φιλικοί και πρόθυμοι άνθρωποί του»!

Η Μύκονος, για τους περισσότερους, είναι συνώνυμη με τoν τουρισμό. Εσύ τη διάλεξες για να παίξεις μπάσκετ, για να χτίσεις κάτι εδώ. Πόσο σε εξιτάρει αυτό το στοιχείο της απόφασης σου;

«Νιώθω ότι είναι σαν να παίρνω δύο πράγματα μαζί, σαν ένα “πακέτο”. Παίζω το άθλημα που αγαπώ σε υψηλό επίπεδο και ταυτόχρονα απολαμβάνω τις ομορφιές της Μυκόνου».

Τι σημαίνει για σένα πραγματικά το να συμβάλλεις σε μια ομάδα; Έχει να κάνει με τους αριθμούς; Με την ηγεσία; Ή με το πώς παρουσιάζεσαι κάθε μέρα στην προπόνηση;

«Όλα αυτά παίζουν ρόλο στο πώς συμβάλλει κανείς στην ομάδα. Για μένα, το να γνωρίζω τον ρόλο μου και να τον εκτελώ στο έπακρο είναι ο τρόπος με τον οποίο θα είμαι αποτελεσματικός σε αυτή την ομάδα».

Αν σε ρωτούσε κάποιος να περιγράψεις το παιχνίδι σου με μία λέξη ή μία ικανότητα, τι θα έλεγες; Τι είναι αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις ως παίκτης και τι μπορείς να δώσεις στο παιχνίδι της Μυκόνου Betsson;

«Μία ικανότητα που θα έλεγα είναι η ευελιξία μου ως φόργουορντ/σέντερ. Το στιλ παιχνιδιού της ομάδας ταιριάζει στο παιχνίδι μου, γρήγορο και αποτελεσματικό μπάσκετ».

Για τι ανυπομονείς εν όψει της συνέχειας;

«Ανυπομονώ να χτίσω την εμπιστοσύνη των συμπαικτών και των προπονητών μου. Ταυτόχρονα, ανυπομονώ να εκμεταλλευτώ στο έπακρο αυτή την ευκαιρία».