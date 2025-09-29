Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε στη media day του Περιστερίου για τους στόχους της ομάδας του ενόψει της νέας σεζόν.

Στην Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/9) η επίσημη παρουσίαση της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου, σε μια εκδήλωση που παρουσίασε ο Ηλίας Γκότσης.

Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε μάλιστα και η media day της ομάδας με τον προπονητή, Βασίλη Ξανθόπουλο, να παραχωρεί δηλώσεις ενόψει της έναρξηγς της νέας σεζόν.

Αναλυτικά

Όσο για το ποιες είναι οι αρχές του, εξήγησε: «Αυτό που είχα και σαν παίκτης, να βγάλω την καλύτερη εκδοχή των παιδιών και την δικιά μου. Να δίνουμε πάντα το 100% μέσα στο γήπεδο, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο. Όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος έχω πει και στα παιδιά θέλω να φεύγουμε από το γήπεδο, να γυρίζουμε στα σπίτια μας και να λέμε σήμερα έδωσα τα πάντα. Αν το κάνουμε αυτό σίγουρα θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και θα έχουμε μια πετυχημένη χρονιά».

Για τις πολλές αλλαγές που έγιναν τη φετινή σεζόν, τόνισε: «Έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Φύγανε πολλά παιδιά από την ομάδα, έφυγε ο προπονητής και όλο το προπονητικό επιτελείο. Έπρεπε να φτιάξουμε τα πάντα από την αρχή. Έμεινε μόνο ο Σι Τζέι Χάρις και ο Βλάντο Γιάνκοβιτς από την περσινή ομάδα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τις επιλογές που κάναμε. Κοιτάξαμε να επιλέξουμε παιδιά που είναι καλοί αθλητές, αλλά το κυριότερο είναι καλοί χαρακτήρες. Γιατί όλα ξεκινάνε από τα αποδυτήρια. Και πιστεύω ότι έχουμε κάνει καλές επιλογές. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα. Πολύ σημαντικό ότι βγάλαμε την προετοιμασία χωρίς τραυματισμούς σοβαρούς και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο επιτελείο, γιατί βοήθησε πολύ σ’ αυτό το κομμάτι. Από τους συνεργάτες μου τους προπονητές, μέχρι τον γυμναστή, τους φυσιοθεραπευτές, τους γιατρούς όλοι βοήθησαν πάρα πολύ. Είναι καλό να έχουμε καλά αποδυτήρια, καλά γραφεία να είμαστε καλά μεταξύ μας, κυρίως στις δύσκολες στιγμές».

Όσον αφορά το νέο πρωτάθλημα, υποστήριξε: «Σίγουρα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Έχουν δυναμώσει όλες οι ομάδες, είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Γιατί βλέπουμε ότι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής έχουν βάλει λεφτά νέοι επενδυτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το άθλημα που αγαπάμε. Θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και ελπίζω εμείς από τη δικιά μας μεριά για την προσπάθεια που θα κάνουμε και τις νίκες που θα κάνουμε και με το θέαμα που θα προσφέρουμε να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Έχω πει στα παιδιά είναι πολύ σημαντικό να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Να το δούμε αν γίνεται γεμάτο το γήπεδο μας. Γιατί εγώ που είμαι και μιας… ηλικίας έχω παίξει αν όχι σε γεμάτο στα τρία τέταρτα γεμάτο το γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτό θα σημαίνει πως έχουμε κάνει κάτι πολύ καλά».

Τέλος, για την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας στο FIBA Europe Cup, υπογράμμισε: «Θέλω να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια, ώστε να κάνουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε, ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, να περάσουμε στην επόμενη φάση για να έχουμε διπλούς αγώνες, ενώ θα είναι και επιτυχία για μας».