Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρόμπερτ Χουγκάζ.

Ο Ρόμπερτ Χουγκάζ θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Καρδίτσας την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν, μετά τη συμμετοχή του στην προετοιμασία των «κυανόλευκων».

Την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε με τα χρώματα του Πανιωνίου στη Stoiximan GBL, όπου είχε περιορισμένο ρόλο. Φέτος αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα της Θεσσαλίας στη γραμμή των ψηλών της.

Ο 25χρονος αγωνίζεται ως φόργουορντ και αυτή θα είναι η δεύτερη επαγγελματική του σεζόν στην Ελλάδα, μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ και τον σοβαρό τραυματισμό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Ρόμπερτ Χουγκάζ στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Ο 25χρονος (4/10/2000) ύψους 2,06μ. φόργουορντ συμμετείχε σε όλη τη διάρκεια της φετινής προετοιμασίας της ομάδας και έρχεται να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ των «κυανόλευκων».

Ο Ρόμπερτ Χουγκάζ έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στον Πανιώνιο όπου παρέμεινε μέχρι το 2015. Την περίοδο 2015-16 μεταπήδησε στον Ηλυσιακό, στελεχώνοντας το τμήμα Παίδων της Αθηναϊκής ομάδας. Τη διετία 2016-18 αγωνίστηκε στο Εφηβικό τμήμα του Περιστερίου, ενώ το βάπτισμα του πυρός σε ανδρική ομάδα έλαβε την περίοδο 2018-19, όταν φόρεσε τη φανέλα του Εθνικού Πειραιώς στην Α2 Εθνική κατηγορία, μετρώντας 3.6 πόντους και 3.2 ριμπάουντ μ.ο. ανά ματς, σε 23 εμφανίσεις.

Από το 2019 μέχρι το 2024 βρέθηκε στις Η.Π.Α. ως φοιτητής και αθλητής και συγκεκριμένα στο Northwestern State University. Την περίοδο 2022-23 κατέγραψε 3.8 πόντους και 2.4 ριμπάουντ μ.ο. ανά παιχνίδι. Τη σεζόν 2023-24 είχε 1.3 πόντους και 1 ριμπάουντ μ.ο. ανά ματς με τους «Demons» στο NCAA, χρονιά που ένας τραυματισμός τον υποχρέωσε να μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης.

Η περυσινή αγωνιστική περίοδος σήμανε την επιστροφή του στη χώρα μας και τον Πανιώνιο, με τον οποίο αγωνίστηκε στη Stoiximan GBL.

Καλωσορίζουμε το Ρόμπερτ στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας.»