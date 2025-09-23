Κάραϊτσιτς: «Μπορώ να εγγυηθώ για την ενέργεια και την ένταση όλων»

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς αναφέρθηκε στη χρησιμότητα των φιλικών αγώνων στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την αγωνιστική κατάσταση του Άρη και αναφέρθηκε στα δύο αδιαπραγμάτευτα στοιχεία που οφείλει να έχει κάθε παίκτης του.

Στη σημερινή (23/9) Media Day της ΚΑΕ Άρης, ο Σέρβος προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στα στοιχεία πάνω στα οποία δούλεψε η ομάδα του στο διάστημα της προετοιμασίας, στάθηκε επίσης στη βελτίωση που περιμένει αν δει στην άμυνα.

«Ήταν μια προετοιμασία αρκετά δύσκολη υπό την έννοια ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να αγωνιστούμε πλήρεις, είχαμε επίσης έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό (σ. σ. Τανούλης). Παίξαμε πολλά φιλικά παιχνίδια για να γνωριστεί η ομάδα μεταξύ της, αλλά και για να δούμε τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουμε στο πρωτάθλημα. Παρατήρησα αυτά που ήθελα, στα φιλικά είχαμε αρκετές απουσίες. Από εκεί και πέρα κάναμε μια κριτική για να δούμε τις αδυναμίες μας και το τι αντιπάλους θα συναντήσουμε», είπε και συμπλήρωσε σε ερώτηση για τις αμυντικές επιδόσεις της ομάδας του.

«Δεν θα έλεγα ότι (η άμυνα) είναι πρόβλημα· θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Στα πρώτα φιλικά παιχνίδια δώσαμε βάση στην επίθεσή μας. Κάναμε σκάουτινγκ γιατί πήγε λάθος η άμυνα, αλλά δεν το θεωρώ πρόβλημα. Αν δείτε τα παιχνίδια, οι περισσότερο από τους πόντους που δεχθήκαμε στο τελευταίο παιχνίδι ήταν από ανόητα λάθη που κάναμε στην επίθεση. Να ξέρετε ότι όλο το επιτελεία κάνει εξαιρετική δουλειά και θα είμαστε έτοιμοι».

Εκεί ρωτήθηκε για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας του ενόψει της έναρξης του Εurocup και της πρεμιέρας με τη Βενέτσια. «Δεν είμαστε στο πικ της προσπάθειάς μας. Στη Βενετία πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στην άμυνα για το τι θέλουμε, αλλά και να κρατήσουμε την ενέργειά μας επιθετικά…», είπε και ρωτήθηκε για τον ενθουσιασμό του κόσμου.

«Ξέρω ότι ο κόσμος είναι απαιτητικός και θέλει να κερδίζουμε σε κάθε σημείο του παιχνιδιού και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».