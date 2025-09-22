Ο Αλεξάντερ Μάντσεν (30 ετών, 2.06μ.) είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Καρδίτσας.

Παίκτης της Καρδίτσας είναι για την επόμενη σεζόν ο Αλεξάντερ Μάντσεν. Ο Φινλανδός φόργουορντ, ο οποίος αγωνίστηκε με την Εθνική ομάδα της χώρας του στο EuroBasket 2025, φτάνοντας ως την 4η θέση, έρχεται για δεύτερη φορά στη χώρα μας.

Η πρώτη φορά ήταν τη σεζόν 2022-23 με τη φανέλα της ΑΕΚ, ενώ πέρσι αγωνίστηκε με τη Γέιδα στη Liga Endesa για 30 παιχνίδια με 3.5 πόντους, 2.23 ριμπάουντ σε 12.5 λεπτά.

Η ανακοίνωση της Καρδίτσας

«Ο Φινλανδός σέντερ στο ρόστερ του Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Ενίσχυση με Αλεξάντερ Μάντσεν.

Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Αλεξάντερ Μάντσεν στο ρόστερ της ομάδας μας.

Ο Φινλανδός αθλητής βρίσκεται ήδη στην Καρδίτσα και εντάσσεται άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων προκειμένου να ενσωματωθεί στην ομάδα, ενόψει τόσο του Stoiximan Super Cup, όσο και των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων στη GBL και το BCL.

O Αλεξάντερ Μάντσεν, γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στην ΑΕΚ την περίοδο 2022-23, είναι 30 ετών (γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1995) με ύψος 2.08 μ. και αγωνίζεται ως σέντερ και πάουερ φόργουορντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ στη γενέτειρά του Κούβολα, με την οποία αγωνίστηκε στην Α1 Φινλανδίας έως το 2016, κατακτώντας το πρωτάθλημα. Στη συνέχεια, μετακόμισε στη Πράγα για την USK, όπου αγωνίστηκε τις σεζόν 2016-17 και 2017-18. Επόμενος σταθμός του η VΕF της Ρίγα, με την οποία πρωταγωνίστησε για τρεις περιόδους, κατακτώντας δυο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Λετονίας.

Το 2022 ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό της ΑΕΚ, με την οποία έφτασε έως τους «8» του BCL. Την επόμενη σεζόν επέστρεψε στη Ρίγα για τη VEF, ενώ το Δεκέμβριο του 2023 μετακόμισε στην Ισπανία και την ACB, φορώντας τη φανέλα της Ανδόρα. Παρέμεινε στην Ισπανία και την ACB και την περασμένη σεζόν, αυτή τη φορά για τη Γέιδα, με την οποία αγωνίστηκε σε 30 αγώνες. Συνολικά, ο Αλεξάντερ Μάντσεν έχει μια πλούσια καριέρα σε υψηλό επίπεδο, με 42 αγώνες στο Basketball Champions League.

Ξεχωριστό κομμάτι στην πορεία του είναι η εθνική ομάδα της Φινλανδίας της οποίας είναι σταθερό μέλος την τελευταία δεκαετία, με την οποία αγωνίστηκε στο πρόσφατο Ευρομπάσκετ, κατακτώντας την 4η θέση της τελικής κατάταξης, μετά την ήττα της Φινλανδίας από την Ελλάδα στο μικρό τελικό. Ο ίδιος έχει αγωνιστεί σε δυο Ευρομπάσκετ και ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τη φανέλα της χώρας του.

Καλωσορίζουμε τον Αλεξάντερ στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».