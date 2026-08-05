Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέιλεν Φιντς προσδοκώντας να ενισχύσει την περιφερειακή του γραμμή.

Το Περιστέρι συνεχίζει τον σχεδιάσμο του για τη νέα σεζόν (2026-27), καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο Αμερικανό πόιντ γκαρντ,Τζέιλεν Φιντς, για την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Τζέιλεν Φιντς, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο 27χρονος πόιντ-γκαρντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις υποχρεώσεις της.

Το βιογραφικό του

Ο Τζέιλεν Φιντς γεννήθηκε στο Raleigh στη Βόρεια Καρολίνα στις 25 Ιουνίου 1999, έχει ύψος 1.85 και αγωνίζεται στη θέση του πόιντ-γκαρντ. Φοίτησε στο κολέγιο Florida SouthWestern State (2018-2019 έως 2019-2020) και στη συνέχεια για δυο χρόνια (2020-2021 και 2021-2022) στο Jacksonville State. Ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο NCAA με το Georgia Southern (2022-2023). Συνολικά ο Αμερικανός άσος είχε στην κολεγιακή του διαδρομή σε 91 παιχνίδια, 10.2 πόντους μέσο όρο, 3.5 ριμπάουντ, 4.2 ασίστ και 1.3 κλεψίματα σε 31.8 λεπτά συμμετοχής.

Στη συνέχεια τη σεζόν 2023-2024 βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, όπου αγωνίστηκε στη Σερβία με την KK Sloboda Uzice, όπου σε 30 παιχνίδια είχε 13.2 πόντους μέσο όρο, 2.7 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ σε 28.2 λεπτά συμμετοχής.

Την επόμενη σεζόν (2024-2025) αγωνίστηκε στο Βέλγιο με την Basic-Fit Brussels Basketball, όπου σε 38 παιχνίδια είχε 11.3 πόντους μέσο όρο, 2.1 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ σε 26.3 λεπτά συμμετοχής.

Την περσινή σεζόν (2025-2026) ξεκίνησε πάλι στην Basic-Fit Brussels Basketball και ολοκλήρωσε τη χρονιά στην Γερμανία με την Telekom Baskets Bonn και σε συνολικά 41 παιχνίδια είχε 12.9 πόντους μέσο όρο, 1.8 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ και 1.3 κλεψίματα σε 23.2 λεπτά συμμετοχής».