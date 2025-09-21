Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο Περιστέρι για το τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» και μοίρασε αυτόγραφα σε μικρούς φίλους του.

Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκαν ξανά στο Περιστέρι ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες της Κυριακής (21/9) του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας».

Ο μεγάλος σταρ των Μιλγουόκι Μπακς μάλιστα, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με αρκετά παιδιά τα οποία του ζήτησαν αυτόγραφα. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να τους αρνηθεί και μοίρασε αυτόγραφα στους μικρούς φίλους του, όπως φαίνεται και μέσα από τις φωτογραφίες.