Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μοίρασε αυτόγραφα σε παιδιά στο Περιστέρι
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο Περιστέρι για το τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» και μοίρασε αυτόγραφα σε μικρούς φίλους του.
Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκαν ξανά στο Περιστέρι ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες της Κυριακής (21/9) του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας».
Ο μεγάλος σταρ των Μιλγουόκι Μπακς μάλιστα, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με αρκετά παιδιά τα οποία του ζήτησαν αυτόγραφα. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να τους αρνηθεί και μοίρασε αυτόγραφα στους μικρούς φίλους του, όπως φαίνεται και μέσα από τις φωτογραφίες.
@Photo credits: INTIME, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
