Ηρακλής - Πρίστινα 82-85: Λύγισε στην παράταση από την ομάδα του Κακιούζη
Ο Ηρακλής φιλοξένησε στο «Ιβανώφειο» την Σίγκαλ Πρίστινα και ύστερα από ένα παιχνίδι «θρίλερ» το οποίο κρίθηκε στην παράταση, το σύνολο του Μιχάλη Κακιούζη πανηγύρισε το «διπλό» με 85-82.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:
Ο Ηρακλής ηττήθηκε με 82-85 στην παράταση (79-79 κ.α.) από τη Sigal Prishtina, σε φιλικό παιχνίδι, που έγινε στο Ιβανώφειο.
Ο Γιώργος Σιγάλας επέλεξε στην αρχική πεντάδα τους Wright-Foreman, Μωραΐτη, Syllas, Smith και Χρηστίδη
Χάρη στην ευστοχία τους από την περιφέρεια, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 3-10, όμως η ομάδα μας με σερί 6-0 μείωσε σε 9-10. Η Prishtina, ωστόσο διατήρησε το προβάδισμα, παίρνοντας σκορ από αρκετούς παίκτες και με τον Ηρακλή να μην μπορεί να βρει ρυθμό. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 17-21.
Οι κυανόλευκοι παρουσιάστηκαν αρκετά βελτιωμένοι στο δεύτερο δεκάλεπτο, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Με καλάθι του Lambrecht πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 30-28 και ολοκληρώντας ένα σερί 13-0 έκαναν το 37-28, με τον Βέλγο σέντερ να δίνει σημαντικές λύσεις, ερχόμενος από τον πάγκο. Ο Ηρακλής συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς, εξασφαλίζοντας και διαφορά 14 πόντων, 45-31, πριν το 45-33 του ημιχρόνου.
Η ομάδα του Γιώργου Σιγάλα είχε σταθερά διψήφιο προβάδισμα μέχρι το τελευταίο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου, αλλά σ’ εκείνο το σημείο δέχθηκε οκτώ αναπάντητους πόντους και το 65-52 έγινε 65-60 στο 30’.
Η αναμέτρηση έγινε ντέρμπι στην τελευταία περίοδο. Οι κυανόλευκοι προηγήθηκαν με 74-66 στο 35’, αλλά οι Κοσσοβάροι προσπέρασαν με 76-75, 1’20’’ πριν το τέλος. Με καλάθι και φάουλ του Ware οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα με 79-77 στα 43’’ και στην επόμενη φάση ο Burns με δύο ελεύθερες βολές έγραψε το 79-79 (στα 14’’), που ήταν το σκορ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, αφού οι ομάδες δεν μπόρεσαν να σκοράρουν στον χρόνο που απέμενε.
Ο Μωραΐτης έβαλε μπροστά τον Ηρακλή στο ξεκίνημα της παράτασης με 81-79 και ακολούθησε ένα σερί 0-6 που έφερε τη Sigal Prishtina μπροστά με 81-85. Ο Darko-Kelly, ευστοχώντας σε μια βολή έγραψε το 82-85 και στην εκπνοή του παιχνιδιού ο Μωραΐτης αστόχησε σε σουτ τριών πόντων, που θα μπορούσε να στείλει το ματς σε δεύτερ0 έξτρα πεντάλεπτο.
*Ο Cole-John Syllas υπέστη διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική στο πρώτο ημίχρονο και δεν έπαιξε στο υπόλοιπο του αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 45-33, 65-60, 79-79 κ.α., 82-85
ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Σιγάλας): Darko-Kelly 1, Wright-Foreman 14(2), Foster 4, Smith 18(2), Τσιακμάς 3, Πουλιανίτης, Μωραΐτης 11(1), Ware 17, Καμπουρίδης 5(1), Χρηστίδης 1, Syllas, Lambrecht 8.
SIGAL PRISHTINA (Μιχάλης Κακιούζης): Bailey 16, Azemi 20(6), Burns 23(1), Kakruki 6, Haxhosaj 2, Ibishi, Janjeva 7(1), Autrey 5(1), Syla, Kramer 2, Istrefi, Polloshka 4(1).
