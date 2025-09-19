Πανιώνιος, Πάσπαλι: Η αποθέωση και η αγκαλιά με τον Φάνη Χριστοδούλου
Το φετινό τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» που διεξάγεται στη Γλυφάδα, φιλοξενεί και μερικές πολύ σπουδαίες προσωπικότητες, όπως αυτή του Ζάρκο Πάσπαλι.
Ο άλλοτε παίκτης του Πανιωνίου, τη σεζόν 1995-96, βρίσκεται στο ΔΑΚ Γλυφάδας, με τους «κυανέρυθρους» να τον βραβεύουν στο περιθώριο της φιλικής αναμέτρησης με την Καρδίτσα.
Ο Πάσπαλι, μάλιστα, χειροκροτήθηκε στο κέντρο του γηπέδου, όπου και είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Φάνη Χριστοδούλου. Ενώ θυμίζουμε πως το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και στη διάρκεια του αγώνα με την Βαρέζε, η ΚΑΕ Πανιώνιος θα τιμήσει και έναν ακόμα παλιό γνώριμο, τον Βλάντο Τζούροβιτς.
Το βίντεο του Gazzetta με τους Πάσπαλι - Χριστοδούλου
Ο Ζάρκο Πάσπαλι βρέθηκε στη Γλυφάδα για το φιλικό του Πανιωνίου με την Καρδίτσα στο πλαίσιο του τουρνουά “Ανδρέας Βαρίκας” και φωτογραφήθηκε με τον Φάνη Χριστοδούλου pic.twitter.com/2GWdHoZHvZ
