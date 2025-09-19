Ο Ζάρκο Πάσπαλι βρίσκεται στη Γλυφάδα για να παρακολουθήσει το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας», με τον κόσμο του Πανιωνίου να τον χειροκροτεί.

Το φετινό τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» που διεξάγεται στη Γλυφάδα, φιλοξενεί και μερικές πολύ σπουδαίες προσωπικότητες, όπως αυτή του Ζάρκο Πάσπαλι.

Ο άλλοτε παίκτης του Πανιωνίου, τη σεζόν 1995-96, βρίσκεται στο ΔΑΚ Γλυφάδας, με τους «κυανέρυθρους» να τον βραβεύουν στο περιθώριο της φιλικής αναμέτρησης με την Καρδίτσα.

Ο Πάσπαλι, μάλιστα, χειροκροτήθηκε στο κέντρο του γηπέδου, όπου και είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Φάνη Χριστοδούλου. Ενώ θυμίζουμε πως το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και στη διάρκεια του αγώνα με την Βαρέζε, η ΚΑΕ Πανιώνιος θα τιμήσει και έναν ακόμα παλιό γνώριμο, τον Βλάντο Τζούροβιτς.

Το βίντεο του Gazzetta με τους Πάσπαλι - Χριστοδούλου