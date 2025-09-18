Το Μαρούσι λύγισε στο τέλος από την Τουρκ Τέλεκομ

Το Μαρούσι είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με την Τουρκ Τέλεκομ όμως ηττήθηκε με 86-82 στο τουρνουά της Άγκυρας.

Παρά το γεγονός ότι το Μαρούσι βρισκόταν μπροστά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και προηγήθηκε στο ημίχρονο με 47-31, η Τουρκ Τέλεκομ κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και επικράτησε με 86-82, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά της Άγκυρας.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Λοκομοτίβ Κουμπάν – Καρσίγιακα.

Το Μαρούσι θα διεκδικήσει τη νίκη στο μικρό τελικό απέναντι στον ηττημένο του άλλου ημιτελικού. Παρά τις απουσίες των Σαλάς και Καρακώστα, το Μαρούσι έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Η Τουρκ Τέλεκομ, με κορυφαίο τον Μπάνκστον (21 πόντοι), αντέδρασε στο δεύτερο μέρος.

Την αναμέτρηση παρακολούθησε ο επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας, Θοδωρής Κουτσίδης, μαζί με την οικογένειά του, καλεσμένοι του Αμαρουσίου. Ο CEO της ομάδας, Φάνης Ταρνατώρος, και ο General Manager, Θανάσης Σουφλιάς, του πρόσφεραν αναμνηστική φανέλα της ομάδας ως ένδειξη φιλοξενίας.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 31-47, 57-61,86-82

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 22 (5/8 τριπ.), Μέικον 15 (8 ασ.), Νικολαϊδης, Κινγκ 21 (5/8 τριπ.), Γουίλιαμς 12 (6 ριμπ.), Χατζηδάκης 6 (3/3 διπ.), Περάντες 4 (5 ασ.), Καλαϊτζάκης 2, Τουλιάτος, Γιαννόπουλος, Ιορδάνου.