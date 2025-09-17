Η ΚΑΕ Άρης Betsson τη νέα αναπτυξιακή της ομάδα για τις επόμενες τρεις σεζόν.

Ο Άρης ανακοίνωσε τριετή συνεργασία με μια από τις πιο παραδοσιακές δυνάμεις του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Μέχρι και το 2028, ο Ερμής Λαγκαδά θα λειτουργεί ως θυγατρική – αναπτυξιακή ομάδα των «κίτρινων», με στόχο να δοθούν περισσότερες αγωνιστικές ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες μέσα από το πρωτάθλημα της National League 2 (Γ’ Εθνική).

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Λαγκαδά Θεσσαλονίκης ο Ερμής θα είναι η αναπτυξιακή ομάδα μας για τις προσεχείς τρεις σεζόν.

Ο ιστορικός Ερμής Λαγκαδά μπαίνει «στη σκέπη» του ΑΡΗ Betsson έως το 2028. Η ομάδα μας, η οποία παραδοσιακά στηρίζει τις νεαρές ηλικίες και «βγάζει» παίκτες από τα αναπτυξιακά τμήματα, αξιοποιεί για ακόμα μία χρονιά το δικαίωμα που δίνει η ΕΟΚ για ύπαρξη αναπτυξιακής ομάδας.

Ο Ερμής Λαγκαδά αγωνίζεται στη National League 2. Στο δυνατό αυτό πρωτάθλημα, οι νεαροί καλαθοσφαιριστές του ΑΡΗ Betsson, ως επί το πλείστον από τις ομάδες Εφήβων και Παίδων του συλλόγου, θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν απέναντι σε πιο έμπειρους αντιπάλους, αποκτώντας εμπειρίες και εικόνες οι οποίες θα τους φανούν πολύ χρήσιμες. Απώτερος στόχος, όπως πάντα, είναι να στελεχώσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι την ανδρική ομάδα του ΑΡΗ Betsson.

Καλωσορίζουμε τον Ερμή Λαγκαδά στην οικογένεια του ΑΡΗ Betsson και ευχαριστούμε τον Ναύαρχο Βότση, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια ήταν η αναπτυξιακή ομάδα μας, και πάλι στο πρωτάθλημα της National League 2».