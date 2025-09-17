Ο Χαβιέρ Καράσκο, προπονητής του Κολοσσού Ρόδου, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Η δεύτερη σεζόν του Χαβιέρ Καράσκο στον Κολοσσό ξεκινάει και ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στο επίσημο σάιτ της ομάδας για την προετοιμασία, την παραμονή του στη Ρόδο, τη διαμόρφωση του ρόστερ και τους φιλάθλους της ομάδας.

Ο Καράσκο σχολίασε τη ζωή του στο νησί και πόσο του αρέσει, ενώ τόνισε ότι το κλειδί για να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας είναι να παραμείνει ενωμένη. Όσο για τον κόσμο και τη στήριξη που δείχνει στην ομάδα, τόνισε πως είναι κάτι πολύ σημαντικό και δίνει κίνητρο τόσο σε αυτόν όσο και στην ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καράσκο:

Για την περσινή σεζόν που ήρθε στην ομάδα στη μέση της χρονιάς, την κράτησε στην κατηγορία και τι τον βοήθησε να πετύχει τον στόχο του:

«Για να είμαι ειλικρινής, το πιο σημαντικό πράγμα, ήταν ότι όλοι μείναμε ενωμένοι και όλοι ήθελαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να λύσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και εννοώ όλοι. Οι παίκτες, όλο το σταφ και οι φίλαθλοι. Ήταν εξαιρετικοί. Οπότε το να μείνουμε ενωμένοι, ήταν το κλειδί».

Για το τι τον οδήγησε στην απόφαση να παραμείνει στην Ρόδο:

«Ήταν πολύ εύκολη απόφαση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος εδώ, πιστεύω πως ο Κολοσσός είναι σπουδαία ομάδα, ένας εξαιρετικός οργανισμός, γιατί όλοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και όλοι το νιώθουν σαν κάτι πολύ σημαντικό, θα έλεγα κομμάτι της ζωής τους. Το μέρος είναι φανταστικό, αγαπώ το νησί και η οικογένειά μου επίσης το απολαμβάνουν όταν έχουν την ευκαιρία να έρθουν. Οπότε για μένα και πάλι ήταν πολύ εύκολο νομίζω πως είναι προνόμιο να είμαι εδώ σε αυτόν τον σύλλογο, να δουλεύω για να προσπαθώ να βοηθήσω τους πάντες να βελτιωθούν και στο τέλος της ημέρας νιώθω πολύ όμορφα που βρίσκομαι εδώ.»

Για το παρόν ρόστερ που έχει νέους και παλιούς παίκτες, ποιό είναι το στυλ που θέλει να παίζει η ομάδα και τι περιμένουν να δουν οι οπαδοί στο γήπεδο:

«Πιστεύω ότι φέτος θα προσπαθήσουμε να είμαστε μια ομάδα που σίγουρα θα χτίσει πάνω σε όσα κάναμε πέρυσι, αλλά θα προσπαθήσουμε ίσως να αναπτυχθούμε σε άλλα κομμάτια, όπως η αμυνα και ο ρυθμός του παιχνιδιού και από εκεί θα προσπαθήσουμε να βελτιωνόμαστε όλοι μαζί σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι. Νιώθω ότι η λίγκα ανεβάζει το επίπεδό της, οπότε νομίζω ότι πρέπει να παλεύουμε σκληρά κάθε μέρα για να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε τις άλλες ομάδες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να μπορούμε να παλεύουμε σκληρά. Αν το κάνουμε αυτό και παίζουμε μαζί, θα πάρουμε νίκες».

Για τα κριτήρια επιλογής των παικτών του:

«Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να φέρουμε τους σωστούς ανθρώπους, τους σωστούς χαρακτήρες, οπότε είναι μια διαδικασία που είναι για να είμαι ειλικρινής, δύσκολη το καλοκαίρι, έχει πολλή δουλειά, αλλά βεβαιωνόμαστε ότι δεν φέρνουμε μόνο τους παίκτες που πιστεύουμε ότι θα ταιριάξουν μαζί μας, αλλά και ότι είναι καλοί άνθρωποι με καλό χαρακτήρα, άνθρωποι πρόθυμοι να δουλέψουν και να είναι καλοί συμπαίκτες και να αποτελέσουν μέρος αυτού του οργανισμού. Οπότε αυτο είναι το πρώτο που κοιτάμε. Τον σωστό χαρακτήρα και μετά παίκτες που θέλουν να ανταγωνίζονται και θα μας δώσουν το επίπεδο έντασης και σκληράδας που χρειαζόμαστε.»

Για τη στήριξη των φιλάθλων και τη σημασία της παρουσίας τους στο γήπεδο:

«Πρώτα απ’ όλα είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Εννοώ η ατμόσφαιρα που ειχαμε εδώ στο γήπεδο πέρυσι ήταν απίστευτη, ειδικά στα πιο κρίσιμα παιχνίδια, ήταν φανταστικό. Και όπως εγώ θυμάμαι ότι το είχα πει στο τέλος της περσινής σεζόν, αυτοί είναι ο πιο σημαντικός λόγος που είμασρ εδώ. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει λόγος να είμαστε εδώ. Νιώθω πολύ χαρούμενος όταν βλέπω αυτή την ατμόσφαιρα και τον κόσμο να μας στηρίζει και όλους τους φιλάθλους, τις οικογένειες γιατί αυτοί είναι ο βασικός λόγος να είμαστε εδώ και να παίζουμε γι αυτούς.»

Ποιός θα ήταν ο τίτλος για την ερχόμενη σεζόν:

«Νομιζω θα ήταν «ας μεγαλώσουμε μαζι»