Η ΑΕΚ ανανεώνει τη Sunel Arena ενόψει της νέας σεζόν σε Stoiximan GBL και BCL, με νέο παρκέ, cube στην οροφή, αναβαθμισμένο φωτισμό και βελτιώσεις σε εξέδρες και εσωτερικούς χώρους, προσφέροντας στους φιλάθλους ένα εντελώς φρέσκο θέαμα.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν σε Stoiximan GBL και Basketball Champions League, προχωρώντας σε σημαντικές αλλαγές στη SUNEL Arena.

H «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ με story στο Instagram αποκάλυψε το νέο παρκέ στη SUNEL Arena. Το επόμενο διάστημα θα μπει και cube, ενώ θα αλλάξει και ο φωτισμός που θα βάλει μια εντυπωσιακή πινελιά στο γήπεδο.

Αλλαγές θα γίνουν και σε εσωτερικούς χώρους και εξέδρες και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα αντικρύσουν ένα εντελώς διαφορετικό θέαμα στο γήπεδο σε σχέση με την περασμένη σεζόν, με τη SUNEL Arena να ομορφαίνει