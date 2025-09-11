ΑΕΚ: Εντυπωσιακό το νέο παρκέ στη SUNEL Arena, έρχεται και το cube (vid)
Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν σε Stoiximan GBL και Basketball Champions League, προχωρώντας σε σημαντικές αλλαγές στη SUNEL Arena.
H «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ με story στο Instagram αποκάλυψε το νέο παρκέ στη SUNEL Arena. Το επόμενο διάστημα θα μπει και cube, ενώ θα αλλάξει και ο φωτισμός που θα βάλει μια εντυπωσιακή πινελιά στο γήπεδο.
Αλλαγές θα γίνουν και σε εσωτερικούς χώρους και εξέδρες και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα αντικρύσουν ένα εντελώς διαφορετικό θέαμα στο γήπεδο σε σχέση με την περασμένη σεζόν, με τη SUNEL Arena να ομορφαίνει
