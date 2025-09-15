Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιώργου Τανούλη και η δεδομένα πολύμηνη απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους επανέφερε τις σκέψεις περαιτέρω ενίσχυσης του Άρη και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν με την επιστροφή του Νίκου Ζήση στην καθημερινότητα της ομάδας.

Στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς υποχρεώθηκε να «ξεχειλώσει» τον χρόνο συμμετοχής συγκεκριμένων παικτών λόγω του περιορισμού επιλογών στην περιφερειακή γραμμή. Η απουσία του Στέλιου Πουλιανίτη σε συνδυασμό με τις ενοχλήσεις που ένιωσε ο Λευτέρης Μποχωρίδης και τον κατέστησαν εκτός παιχνιδιού από τα τέλη του πρώτου ημιχρόνου, αυτομάτως συρρίκνωσαν την περιφερειακή γραμμή. Κι έτσι το πλάνο αναδιαμορφώθηκε καθώς ο Μπράις Τζόουνς χρειάστηκε να μείνει στο παρκέ για 32 αγωνιστικά λεπτά, ένα περισσότερο από τον Μπριν Φορμπς, καθώς ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ μέτρησε «στρόγγυλα» τριάντα λεπτά.

Το «σφικτό» rotation σε δύο παιχνίδια με χρονική απόσταση εντός 24 ωρών προφανώς δεν ήταν εντός σχεδίου του Σέρβου προπονητή. Αναγκάστηκε να το ακολουθήσει, ειδικά από τη στιγμή που δείχνει να υπολογίζει τον Ρόνι Χάρελ και στη θέση «4» αφού ο Αμερικανός χρησιμοποιήθηκε μπόλικα λεπτά σ’ αυτόν τον ρόλο. Το ίδιο γεγονός τον οδήγησε στη δοκιμή σχήματος με τη συνύπαρξη των Χάρελ-Φόρεστερ και Ινόκ το οποίο ήταν μεν αποδοτικό στην εξασφάλιση του ριμπάουντ αλλά και αρκετά «βαρύ» σε κατάσταση άμυνας.

Οι αποφάσεις θα παρθούν μέσα και από την ποιότητα των επιλογών

Καθόλου ανήσυχος και με φανερή διάθεση παροχής περισσότερου χρόνου στο υπάρχον υλικό και στον εαυτό του, μετά το φιλικό παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς συνέστησε «υπομονή και γενναιότητα», τονίζοντας επίσης ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν με την επιστροφή του Νίκου Ζήση στην καθημερινότητα της ομάδας. Εκτίμησε ότι πριν τη λήψη αυτών είναι απαραίτητη… «η αξιολόγηση της δουλειάς των παικτών και της δικής μου», εννοώντας ότι η εύρεση περισσοτέρων συνεργασιών παράλληλα της ανάπτυξης ωφέλιμης επικοινωνίας μεταξύ των παικτών, εντάσσονται στο πλαίσιο και των δικών του ευθυνών. Πιο απλά, αναφέρθηκε στις συνηθισμένες δυσκολίες που καλείται να διαχειριστεί κάθε ομάδα η οποία χτίζεται από μηδενική βάση.

Από την άλλη πλευρά, το φιλικό παιχνίδι με τον Ηρακλή έστειλε συγκεκριμένα μηνύματα στον τομέα πληρότητας της ομάδας η οποία σε δύο εβδομάδες από σήμερα θα χρειαστεί να δίνει δύο αγώνες την εβδομάδα για ένα διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. Αν δεν είχε προκύψει ο σοβαρός τραυματισμός του Γιώργου Τανούλη, πιθανόν, το ζήτημα της περαιτέρω ενίσχυσης να μην έμπαινε σε καθεστώς προτεραιότητας, πλέον όμως εκεί βρίσκεται…

Επί της ουσίας, οι «κίτρινοι» καλούνται (πρώτα) να αποφασίσουν επί δύο ζητημάτων. Για τη εθνικότητα του παίκτη και δεύτερον, για τη θέση στην οποία χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Αν εκτιμηθεί ότι είναι αναγκαίο να καλυφθεί το κενό ενός Έλληνα παίκτη, προφανέστατα θα χρειαστεί να κινηθούν στην εγχώρια αγορά αναζητώντας επιλογή παίκτη ο οποίος ανήκει σε άλλη ομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προστεθεί έβδομος ξένος και κάθε Σαββατοκύριακο θα επιλέγεται ο ένας που θα μένει εκτός αναλόγως των χαρακτηριστικών του αντιπάλου. Είναι δεδομένο ότι τούτο θα έχει κόστος στην GBL Basketleague, ταυτοχρόνως όμως θα λειτουργήσει ενισχυτικά στις υποχρεώσεις του club στο Eurocup.

Το ζήτημα της θέσης είναι κάτι που έπεται. Αν παραδείγματος χάρη εκτιμηθεί ότι ο Ρόνι Χάρελ μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις πάουερ φόργουορντ και ταυτοχρόνως θεωρηθεί ότι Ινόκ και Φόρεστερ προσφέρουν ασφάλεια στη θέση «5», τότε θα κινηθούν για την προσθήκη καθαρού φόργουορντ. Τα παραπάνω έχουν συζητηθεί εντός του οργανισμού και οι τελικές αποφάσεις δεν θα καθυστερήσουν…