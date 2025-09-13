Άρης - Προμηθέας 67-77: Νίκη για τους Πατρινούς στο Nick Galis Hall
Οι Πατρινοί ήταν οι νικητές στο φιλικό κόντρα στον Άρη στο Nick Galis Hall για το τουρνουά «Μαυροσκούφεια». Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προσπάθησαν για την ανατροπή στο τέλος, αφού έγινε το 65-72 χάρη σε τρίποντο του Φορμπς, αλλά δεν είχε χρόνο για να επιστρέψει ολοκληρωτικά.
Ο Προμηθέας επικράτησε με 77-67, με τον Χάμοντς να μετρά 16 πόντους, ενώ ο Κόλμαν πρόσθεσε 18 πόντους. Τέλος ο Σταυρακόπουλος μέτρησε 12 με 4 τρίποντα. Από την πλευρά της ομάδας του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς, o Tζόουνς είχε 16 πόντους, ο Μήτρου Λονγκ τελείωσε με 14 πόντους και 12 μέτρησε ο Φορμπς.
Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο τεράστιος Νίκος Γκάλης βραβεύτηκε από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης και θυμήθηκε τη... σχέση του με τους διαιτητές. «Με τη διαιτησία είχα πάντα μια σχέση αγάπης και μίσους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο «Gangster». Φυσικά αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 36-38, 48-57, 67-77
ΑΡΗΣ BETSSON: Μήτρου - Λονγκ 14 (1τρ., 4ρ., 3ασ., 3κλ.), Jones 16 (1τρ., 3ρ., 3ασ.), Forbes 12 (1τρ.), Forrester 5 (5ρ., 2κοψ.), Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 6 (4τ.), Καζαμίας 3 (3ρ.), Enoch 1 (7ρ.), Harrell 4 (3ρ.), Αντετοκούνμπο, Kulboka 6 (2τρ.).
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA: Hammonds 16 (4), Coleman 18 (2), Πλώτας, Μπαζίνας 7 (1), McCullum 11 (1), Λάγιος 3, Κομνιανίδης 2, Καραγιαννίδης 3, Paulicap 2, Macura 3 (1), Σταυρακόπουλος 12 (4).
