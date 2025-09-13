Ο Γκάλης βραβεύτηκε από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης: «Με τη διαιτησία είχα πάντα σχέση αγάπης και μίσους»

Ο σπουδαίος Νίκος Γκάλης βραβεύτηκε από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης και θυμήθηκε τη... σχέση του με τους διαιτητές.

Από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε ο τεράστιος Νίκος Γκάλης. Ο «Gangster» τιμήθηκε για τη σπουδαία καριέρα του στο ελληνικό μπάσκετ, με τη φανέλα του Άρη, του Παναθηναϊκού, αλλά και της Εθνικής Ελλάδος.

Η βράβευση του έγινε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στο φιλικό προετοιμασίας ανάμεσα στον Άρη και τον Προμηθέα Πάτρας για το 32ο τουρνουά «Μαυροσκούφεια», στο «Nick Galis Hall». «Με τη διαιτησία είχα πάντα μια σχέση αγάπης και μίσους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία στην ομάδα μας φέτος», ανέφερε και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.