Η Καρδίτσα επικράτησε σε φιλικό του Αμαρουσίου, το οποίο είδε τον Παπαθεοδώρου να αποβάλλεται.

Ένα... ξέσπασμα της Καρδίτσας στο τέταρτο δεκάλεπτο, ήταν αρκετό για να έρθει η νίκη σε φιλικό (ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΕΙΑ) που έγινε κόντρα στο Μαρούσι. Οι νικητές πάτησαν το... γκάζι στην τελευταία περίοοδο και με επιμέρους 27-12, έκλεισαν το ματς εντυπωσιακά και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με 88-77.

O Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και αποβλήθηκε με δύο σερί τεχνικές ποινές. Στα 19.9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της 3ης περιόδου και με το σκορ στο 56-65 υπέρ Αμαρουσίου, ο Έλληνας προπονητής διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό φάουλ που έγινε στον Ιορδάνου. Κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να πάρει δύο σερί τεχνικές ποινές και να αποβληθεί.

Για τους νικητές του Παπανικολόπουλου ο Χόρκλερ είχε 17 πόντους, ο Τζέφερσον είχε 15 πόντους και ο Έλις μέτρησε 13. Από την πλευρά του Αμαρουσίου ο Κινγκ τελείωσε με 20 πόντους και ο Ρέινολντς πρόσθεσε 14.