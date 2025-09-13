Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν συγκράτησε τα νεύρα του στο φιλικό του Αμαρουσίου με την Καρδίτσα.

Η Καρδίτσα κοντράρεται με το Μαρούσι σε φιλικό ματς, με τις δύο ομάδες να θέλουν να δείξουν την ετοιμότητα τους στην προετοιμασία. Πάντως ο Ηλίας Παπαθεοδώρου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και αποβλήθηκε με δύο σερί τεχνικές ποινές.

Στα 19.9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της 3ης περιόδου και με το σκορ στο 56-65 υπέρ Αμαρουσίου, ο Έλληνας προπονητής ιαμαρτυρήθηκε για επιθετικό φάουλ που έγινε στον Ιορδάνου. Κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να πάρει δύο σερί τεχνικές ποινές και να αποβληθεί. Το παιχνίδι γίνεται για το 32ο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης «Συμεών Μαυροσκούφης».