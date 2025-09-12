Η Παρτίζαν Βελιγραδίου επικράτησε του ΠΑΟΚ με 96-87 στο τελευταίο παιχνίδι στο τουρνουά που διοργάνωσε αλλά η ελληνική ομάδα μάλλον κέρδισε τις εντυπώσεις μέσα από το ανταγωνιστικό επίπεδο που παρουσίασε.

Το φιλικό παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο Tasmajdan του Βελιγραδίου, μπροστά σε περισσότερους από 8.000 φιλάθλους, προφανώς είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα λόγω της ατμόσφαιρας που δημιούργησε αλλά και των σχέσεων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Η Παρτίζαν επικράτησε έχοντας τον έλεγχο του σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε όμως τις εντυπώσεις βασιζόμενος στο υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητάς του στο τρίποντο (12/24, 50%).

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς διατήρησε επαφή με το σκορ (28-23 στο 14’ και 53-48 στο τέλος του ημιχρόνου) και μάλιστα πλησίασε στο καλάθι (63-61, 25’). Κι όλα κρίθηκαν στα τελευταία πέντε λεπτά της αναμέτρησης όπου η Παρτίζαν είχε περισσότερες λύσεις αλλά και ψυχραιμία στη διαχείριση των επιθέσεών της.

Τα δεκάλεπτα: 28-16, 53-48, 73-69, 96-87

KK Partizan: Μίλτον 17, Ουάσινγκτον 21 (6), Οσετκόφσκι 11, Μποσνιάκοβιτς 4 (1), Μιχαίλοβιτς 2, Μπράουν 18 (4), Λάκιτς 10 (2), Σεκούλαρατς, Πάρκερ 13, Μπόγιοβιτς, Ντανίλοβιτς.

ΠΑΟΚ mateco: Μέλβιν 16 (4), Κόνιαρης 3 (1), Σλαφτσάκης 3, Ζάρας 3 (1), Τζάκσον 9, Τζόουνς 9, Περσίδης 3, Ιατρίδης, Μπράουν 24 (3) , Φίλλιος 6 (2), Μουρ 2, Ντίμσα 9 (1).