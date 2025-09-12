Οι καλύτερες στιγμές του φιλικού του Παναθηναϊκού απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε τον Κολοσσό Ρόδου και πήρε τη νίκη με σκορ 92-89 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε ενόψει της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη είχε να αντιμετωπίσει αρκετές απουσίες, στις οποίες προστέθηκε και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό αστράγαλο που αποκόμισε στο φιλικό με το Περιστέρι. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του φιλικού