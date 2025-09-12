Παναθηναϊκός: Τα highlights από το νικηφόρο φιλικό κόντρα στον Κολοσσό
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε τον Κολοσσό Ρόδου και πήρε τη νίκη με σκορ 92-89 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε ενόψει της νέας σεζόν.
Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη είχε να αντιμετωπίσει αρκετές απουσίες, στις οποίες προστέθηκε και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό αστράγαλο που αποκόμισε στο φιλικό με το Περιστέρι. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του φιλικού
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός - Κολοσσός 92-89: Νίκη στο δεύτερο φιλικό με διψήφιους Ρογκαβόπουλο και Γκριγκόνις
𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐥𝐲 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 12, 2025
Another step forward, more rhythm, more teamwork! 💪
Check out the top moments from our second pre-season matchup! 🎥#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/NKJyIF12xQ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.