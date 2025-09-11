Περιστέρι: Φιλικό με τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα
Με τον Πανιώνιο θα αναμετρηθεί σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα την Παρασκευή (12/9, 17:00) το Περιστέρι στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας.
Οι «κυανοκίτρινοι» μετά το δυνατό τεστ με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens του ΟΑΚΑ, δίνουν ένα ακόμη φιλικό κόντρα στους «κυανέρυθρους».
Παναθηναϊκός - Περιστέρι 90-93: Φιλική ήττα, χαμόγελα για Γκριγκόνις
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση των παικτών του και την πρόοδο της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στο κλειστό «Α. Παπανδρέου».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.