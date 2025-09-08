Πίτερς: Εγκαίνια για το εστιατόριο του Αμερικανού στο Μικρολίμανο
Μπορεί να έχει... ανοίξει τις πόρτες του εδώ και μήνες, αλλά τα εγκαίνια του εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας στο Μικρολίμανο του Πειραιά. Το εστιατόριο έχει το όνομα Twenty Five δηλαδή το νούμερο που φορά ο Αμερικανός φόργουορντ στον Ολυμπιακό.
Ο Πίτερς υποδέχθηκε φίλους και συμπαίκτες σε έναν πολύ όμορφο χώρο στο Μικρολίμανο με ωραίες γαστρονομικές απολαύσεις. Λι, Έβανς, Γουόκαπ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόκαπ, Φαλ, Βεζένκοβ, Μπαρτζώκας, Μπαφές και Λεπενιώτης ανταποκρίθηκαν μεταξύ άλλων στο κάλεσμα του Πίτερς.
