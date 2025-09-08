Βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας του Περιστερίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο του 2025-26.

Το Περιστέρι ετοιμάζεται για μία ακόμη χρονιά και μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο άρχισε από το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9).

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου απαιτείται smartphone και η εφαρμογή Gov.gr αλλά και η δήλωση έγκυρου προσωπικού πιστοποιητικού (ΑΔΤ ή Διαβατήριο) και ΑΜΚΑ.

Το Περιστέρι έβγαλε στην κυκλοφορία τα διαρκείας του

Το Περιστέρι ξεκινά για μια ακόμα σεζόν την προσπάθειά του με μεγάλες φιλοδοξίες και νέα πρόσωπα, αλλά και δίψα για διάκριση.

Δίπλα στην ομάδα θα είναι και πάλι η πόλη έτοιμη να στηρίξει με την παρουσία, τη φωνή της, την αγάπη της τις προσπάθειες του Βασίλη Ξανθόπουλου και των παικτών του.

Η διοίκηση της ΚΑΕ ωστόσο νιώθει την ανάγκη να ανταποδώσει έστω στο ελάχιστον αυτή την αφοσίωση μέσω του προγράμματος PERISTERI+.

Με την αγορά ενός εισιτηρίου διαρκείας ο κάθε φίλαθλος απολαμβάνει αποκλειστικά προνόμια σε συνεργασία με τις αγαπημένες του τοπικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, εκπτώσεις, αλλά και ειδικές προσφορές.

Στηρίζεις την ομάδα, κερδίζεις κι εσύ!

Η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26 αρχίζει ηλεκτρονικά τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 στις 13:00.

Τα εισιτήρια θα διατίθενται online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας με κλικ εδώ, του δικτύου πωλήσεων της www.ticketmaster.gr, καθώς και από τα γραφεία της ΚΑΕ Περιστερίου (Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», Τζων Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι, 12131), καθημερινά από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 17:00-20:00.

Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας ξεκινούν από τα:

€190 για το απλό (διαζώματα A,B, C, D, E, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T)

€250 για το Silver (διαζώματα V, W)

€450 για τα VIP (διαζώματα L) με είσοδο στο VIP Lounge και θέση parking και,

€1000 για τα Court Seats (διάζωμα Y, Z) με είσοδο στο VIP Lounge και θέση parking.

Για εκπτωτικές τιμές και ειδικές κατηγορίες όπως παιδιά, οικογένειες, συνδεσμικά, ΑμεΑ, καθώς και για αγορές εισιτηρίων διαρκείας στα court seats, μπορείτε να επισκεφθείτε τα γραφεία της ΚΑΕ Περιστέρι (Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», Τζων Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι, 12131), από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 17:00-20:00.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σημειώνεται ότι για την απόκτηση και χρήση των εισιτηρίων διαρκείας, καθώς και όλων των εισιτηρίων, βάσει της νομοθεσίας απαιτείται smartphone και η εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Για την αγορά των εισιτηρίων είναι απαραίτητη η δήλωση έγκυρου προσωπικού πιστοποιητικού (ΑΔΤ, Διαβατήριο) καθώς και ΑΜΚΑ.