Ο Θανάσης Χατζόπουλος αποκάλυψε ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για την αγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Στο περιθώριο της παρουσίασης του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2025-2026 στη Νέα Μηχανιώνα, ο Θανάσης Χατζόπουλος αποκάλυψε, απαντώντας σε ερώτηση για τις επαφές με την πλευρά Μυστακίδη, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για την ΚΑΕ.

Αναλυτικά

«Τα στόματα μένουν κλειστά σε αυτές τις συζητήσεις και αυτή είναι και η αρχή μου. Είμαι σε μια αρκετά δύσκολη θέση, γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Μυστακίδης ενδιαφερόμενος για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και ενδιαφέρον εξ Αμερικής. Επιτρέψτε μου να μη συνεχίσω τα σχόλια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να σκεφτώ πολύ σοβαρά πως θα τη χειριστώ και πως θα τη φέρουμε εις πέρας. Σε καμία περίπτωση φυσικά, δε θα κόψω τον ΠΑΟΚ από το να ξαναγυρίσει στα μεγαλεία που τον θυμόμαστε. Θα είναι χαρά για μένα, γιατί εκεί θα έχω εκπληρώσει αυτό που υποσχέθηκα, οπότε θα φύγω περήφανος από την ομάδα και νομίζω ότι και ο κόσμος θα το έχει αναγνωρίσει» είπε μετά από σχετική ερώτηση.

Αρχικά, για την εκδήλωση που πήγε… γούρι πέρσι στο ίδιο μέρος, είπε: «Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος. Μας πήγε γούρι πέρσι, αποφασίσαμε να το ξανακάνουμε εδώ και να προσπαθήσουμε και φέτος, να πάμε σε έναν ακόμα τελικό και γιατί όχι, να κατακτήσουμε το Κύπελλο αυτήν τη φορά! Συνήθως, η ιστορία της ομάδας έτσι πάει, με ένα χαμένο τελικό και μια νίκη στον επόμενο».

Όσο για το στόχο της νέας σεζόν: «Ο στόχος αυτήν τη στιγμή παραμένει ο ίδιος όπως όλες τις άλλες χρονιές. Θα πάμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Φυσικά θα προσπαθήσουμε να διακριθούμε στην Ευρώπη και να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο μπορούμε και μας αφήσουν, στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο» ήταν η απάντηση του.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ αναφέρθηκε και στη μαζική στήριξη από τον κόσμο φέτος, με την αγορά 4.500 εισιτηρίων διαρκείας, ενώ για πρώτη φορά, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο, να διατεθούν ξανά! «Ο κόσμος έχει καταλάβει και δείχνει τη στήριξη του. Είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Ο κόσμος ζητάει να ανοίξουμε πάλι τα διαρκείας, θέλουν να αγοράσουν κι άλλα. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, μπορεί και να γίνει. Μας έδωσε ανάσα και οξυγόνο για να ξεκινήσουμε και τις αλλαγές στο Παλατάκι. Θα δείτε ένα διαφορετικό γήπεδο, εσωτερικά, γιατί τόσες είναι οι δυνάμεις μας. Θα δούμε και για το μέλλον μπορεί και εξωτερικά αν καταφέρουμε να το ομορφύνουμε».

Σε ερώτηση για το τι μπορεί να ονειρεύεται ο ίδιος μετά την περσινή σεζόν, είπε: «Εκεί που φτάσαμε πέρσι, ήταν το τρόπαιο που δεν ήρθε. Είμαι ευτυχισμένος γιατί ό,τι έχω υποσχεθεί το κάνω πράξη. Πλέον, τα χρέη προς το Δημόσιο είναι ένα πολύ μικρό ποσό, ούτε 500.000 ευρώ. Αρχίζει να φεύγει από πάνω μας ένα μεγάλο βάρος. Θέλω να παραμείνουμε νοικοκυρεμένοι, να μην ξαναπαρασυρθούμε, όπως έχει γίνει στο παρελθόν και δημιουργήσουμε άλλα χρέη, να τελειώσουμε και τα έργα. Να έχουν υγεία τα παιδιά, θεωρώ ότι φέτος, έχουμε καλύτερη ομάδα από πέρσι. Από αυτά που είδα στο χθεσινό φιλικό, ξετρελάθηκα με τους μικρούς μας. Θέλω και ελπίζω να τους δω να παίζουν, να αποδείξουν στον προπονητή ότι αξίζουν να είναι στην ομάδα».

Τέλος, με αφορμή την παρουσία του ΠΑΟΚ στο φιλικό τουρνουά της Παρτιζάν, ότι είναι στο πλάνο η διοργάνωση κάτι ανάλογο του χρόνου από την ομάδα, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του συλλόγου. «Είναι στα πλάνα μας για του χρόνου, στο πλαίσιο των 100 χρόνων του συλλόγου, ένα τέτοιο τουρνουά. Έχουμε παίξει ήδη σε ένα φιλικό επιπέδου Ευρωλίγκα στη Γαλλία. Η ομάδα ανταποκρίθηκε. Όπως είχα πει και παλιότερα. Όσο φεύγουν τα παλιότερα βάρη, θα ενισχύεται το αγωνιστικό».