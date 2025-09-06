Ο κόσμος «ντόπαρε» την ομάδα του ΠΑΟΚ κατά την παρουσίασή της, ενώ τιμήθηκλε και ο Νίκος Βεζυρτζής, ο σπουδαιότερος πρόεδρος στην ιστορία του δικέφαλου του Βορρά.

Η νέα αγωνιστική περίοδος πλησιάζει και η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλη συνάντηση με τον κόσμο της. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η επίσημη παρουσίαση της ομάδας πραγματοποιήθηκε στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, στη μαρίνα της Νέας Μηχανιώνας το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στις 19:00 και ήταν αφιερωμένη στη νέα ομάδα του ΠΑΟΚ, στους χορηγούς και είχαν πρόσβαση όλοι οι φίλαθλοί της.

Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα «καυτή» με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα κατά την άφιξη της ομάδας.

Η υποδοχή των φίλων του ΠΑΟΚ στην αποστολή της ομάδας. #paokfc pic.twitter.com/SFUYfm7ra0 September 6, 2025

Κατά την παρουσίαση του δικέφαλου του Βορρά τιμήθηκε ο Νίκος Βεζυρτζής, ο σπουδαιότερος πρόεδρος στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Μάλιστα ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Θανάσης Χατζόπουλος τόνισε: «Μακάρι να χαρούμε την επίτευξη μεγαλύτερων στόχων. Να ξέρετε ότι όσο είμαι εγώ στο τιμόνι της ομάδας θα παλεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Πέρυσι η χρονιά ξεκίνησε με αμφισβήτηση αλλά είδατε που κατεληξε. Προσπάθησα να είχα την ψυχή του Νίκου Βεζυρτζή».

Ο Νίκος Βεζυρτζής με τη σειρά του είπε: «Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνουν σήμερα.. Αυτή η μικρή πλακέτα σημαίνει πολλά για μένα. Πέρυσι κάναμε μια σπουδαία ομαδα φτάσαμε τελικό δεν το πήραμε, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ για την τιμή και όλους εσάς που είστε εδώ να τιμήσετε την καινούργια ομάδα κι εύχομαι καλή χρονιά και τίτλους για τον ΠΑΟΚ».