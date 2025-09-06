Ο Τάισον Γουόρντ προσέφερε μία εντυπωσιακή φάση στη φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Προμηθέα.

Το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στον Προμηθέα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είχε μεταξύ άλλων και εντυπωσιακές φάσεις, όπως αυτήν του Τάισον Γουόρντ.

Ο νεοφερμένος φόργουορντ του Ολυμπιακού, γνωστός για την αθλητικότητά του, χάρισε τη φάση του αγώνα. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανέβασε το κάρφωμά του στο τρανζίσιον, χαρακτηρίζοντάς το ως τη φάση του αγώνα.

Ο Γουόρντ έκλεψε την μπάλα και έφυγε μόνος του στο τρανζίσιον, καρφώνοντας με το αριστερό χέρι. Σε μία αναμέτρηση στην οποία τα μάτια στράφηκαν στον Κίναν Έβανς. Με τον Αμερικανό να παίζει για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού, έστω και σε φιλική αναμέτρηση, αφού πέρσι έχασε όλη τη σεζόν με τραυματισμό. Σκοράροντας μάλιστα και το πρώτο του καλάθι με τα «ερυθρόλευκα».