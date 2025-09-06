Ολυμπιακός - Προμηθέας, Γουόρντ: Το highlight κάρφωμα στο φιλικό με τους Πατρινούς
Το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στον Προμηθέα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είχε μεταξύ άλλων και εντυπωσιακές φάσεις, όπως αυτήν του Τάισον Γουόρντ.
Ο νεοφερμένος φόργουορντ του Ολυμπιακού, γνωστός για την αθλητικότητά του, χάρισε τη φάση του αγώνα. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανέβασε το κάρφωμά του στο τρανζίσιον, χαρακτηρίζοντάς το ως τη φάση του αγώνα.
- Ολυμπιακός - Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο - Τι έκανε ο Κίναν Έβανς
Ο Γουόρντ έκλεψε την μπάλα και έφυγε μόνος του στο τρανζίσιον, καρφώνοντας με το αριστερό χέρι. Σε μία αναμέτρηση στην οποία τα μάτια στράφηκαν στον Κίναν Έβανς. Με τον Αμερικανό να παίζει για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού, έστω και σε φιλική αναμέτρηση, αφού πέρσι έχασε όλη τη σεζόν με τραυματισμό. Σκοράροντας μάλιστα και το πρώτο του καλάθι με τα «ερυθρόλευκα».
Ολυμπιακός - Προμηθέας: Το κάρφωμα του Γουόρντ
Play of the Game 🏀— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 6, 2025
🚀 Tyson Ward with the steal and a highlight-reel dunk!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/pj7tWpfN7v
