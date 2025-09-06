Ολυμπιακός, Έβανς: Το πρώτο του καλάθι με τα «ερυθρόλευκα»

Δημήτρης Οικονόμου
Κίναν Έβανς Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με το πρώτο καλάθι του Κίναν Έβανς φορώντας τα «ερυθρόλευκα», στο φιλικό απέναντι στον Προμηθέα.

Ο Ολυμπιακός έδωσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το πρώτο φιλικό προετοιμασίας του, επικρατώντας με άνεση του Προμηθέα με 95-67, στην επανεμφάνιση του Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχασε όλη την περσινή σεζόν λόγω τραυματισμού, αλλά αποτελεί ένα βασικό γρανάζι του φετινού Ολυμπιακού.

Αγωνίστηκε για 20 λεπτά απέναντι στον Προμηθέα, σκοράροντας μάλιστα και το πρώτο του καλάθι με τα «ερυθρόλευκα». Ο Κίναν Έβανς σκόραρε 3 πόντους με 1/3 δίποντα, 1/2 βολές, μάζεψε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ για 3 λάθη.

Κίναν Έβανς Ολυμπιακός

Το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έστω και σε φιλικό, προήλθε με φόλοου από επιθετικό ριμπάουντ.

 

Το καλάθι του Έβανς

     

