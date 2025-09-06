Το Μαρούσι νίκησε το Περιστέρι σε φιλικό στο Κλειστό του Αγίου Θωμά με 72-61.

Σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα το Περιστέρι γνώρισε την ήττα με 72-61 (32-31 ημίχρονο) από το Μαρούσι στην αναμέτρηση που διεξήχθη κλειστό του Αγίου Θωμά.

Η αναμέτρηση ήταν διάρκειας τεσσάρων 8λεπτων (17-15, 32-31, 55-43, 72-61) με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεση του δοκιμάζοντας πολλά σχήματα και συστήματα εν όψει της νέας σεζόν.

Επόμενος αντίπαλος για το Περιστέρι είναι την προσεχή Τετάρτη (10/9, 13:30) ο Παναθηναϊκός AKTOR σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Telekom Center Athens.