Μαρούσι - Περιστέρι 72-61: Φιλική νίκη στο τεστ
Σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα το Περιστέρι γνώρισε την ήττα με 72-61 (32-31 ημίχρονο) από το Μαρούσι στην αναμέτρηση που διεξήχθη κλειστό του Αγίου Θωμά.
Η αναμέτρηση ήταν διάρκειας τεσσάρων 8λεπτων (17-15, 32-31, 55-43, 72-61) με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεση του δοκιμάζοντας πολλά σχήματα και συστήματα εν όψει της νέας σεζόν.
Επόμενος αντίπαλος για το Περιστέρι είναι την προσεχή Τετάρτη (10/9, 13:30) ο Παναθηναϊκός AKTOR σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Telekom Center Athens.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.