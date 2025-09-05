Ο Πανιώνιος έδωσε φιλικό με το Μαρούσι το οποίο είχε προπονητικό χαρακτήρα και δεν κρατήθηκε σκορ.

Η ανακοίνωση

«Ο Πανιώνιος έδωσε το πρώτο του τεστ σε έναν φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα στο Δ.ΑΚ. Γλυφάδας με αντίπαλο το Μαρούσι.

Την Παρασκευή 12/9 ο Πανιώνιος θα δώσει ακόμα ένα τεστ προπονητικού χαρακτήρα, κεκλεισμένων των θυρών, με αντίπαλο το Περιστέρι. Την Παρασκευή 19/9 και το Σάββατο 20/9 ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα και την Βαρέζε αντίστοιχα στο πλαίσιο του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» που θα είναι και η πρόβα τζενεράλε ενόψει της πρώτης επίσημης υποχρέωσης στην σεζόν με την Chemnitz (Τετάρτη 1/10-19:30) για το BKT Eurocup.

Ο Luka Pavicevic είχε την ευκαιρία να δει τους παίκτες του σε έναν αγώνα με αντίπαλο μια ομάδα από την GBL, μετά από περίπου 25 μέρες προπονήσεων.

Έβγαλε τα πρώτα του συμπεράσματα και η δουλειά θα συνεχιστεί!

Όλοι οι παίκτες ήταν στη διάθεσή του, ενώ ο Markel Starks που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο στομάχι του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αγωνίστηκε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο».