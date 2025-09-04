Τανούλης: «Όταν κάνεις όνειρα λένε ότι η ζωή γελάει...»

Ο Γιώργος Τανούλης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης του σοβαρού τραυματισμού του σε χιαστό και μηνίσκο και με ανάρτησή του χαρακτήρισε «δεδομένη» την επιστροφή του.

Ο 23χρονος φόργουορντ/σέντερ είχε φανταστεί εντελώς διαφορετικά τη σεζόν που σε λίγο ξεκινά. Η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη αποτελούσε έναν από τους διαχρονικούς στόχους του ο οποίος εξελίχθηκε σε έντονο πόθο. Παίζοντας με τη φανέλα μιας ομάδας με την οποία έχει ιδιαίτερους δεσμούς, είχε ονειρευτεί μια χρονιά επιβεβαίωσης και βελτίωσης για τον ίδιο. Ήρθε όμως ο σοβαρός τραυματισμός του στο φιλικό παιχνίδι με την TFT Skopje ο οποίος – κατά πάσα πιθανότητα – θα του στερήσει τη σεζόν! Απίστευτο και άδικο, ειδικά για ένα παιδί 23 ετών.

«Οταν κάνεις όνειρα λένε ότι η ζωή γελάει. Οταν τα ζεις φαίνεται πως η ζωή γελάει διπλά. Η αγάπη σας είναι το μεγαλύτερο κίνητρο και η επιστροφή το μόνο δεδομένο», έγραψε ο ίδιος στον λογαριασμό του στα social media μετά την επέμβαση αποκατάστασης. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές χρονικό διάστημα της απουσίας του, εντούτοις, με τόσο σοβαρό τραυματισμό σε χιαστό και μηνίσκο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να προλάβει τη χρονιά. Κι αν το καταφέρει, αυτή θα είναι στα «τελειώματά» της.

Ο τραυματισμός του Τανούλη προφανέστατα «σόκαρε» άπαντες στον Άρη. Ταυτόχρονα είναι πιθανό να βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο ενίσχυσης. Ο 23χρονος υπολογιζόταν για τη θέση «5», στην προετοιμασία θα δούλευε όμως τη χρησιμοποίησή του και στη θέση «4». Και είναι ευνόητο ότι η απουσία του δημιουργεί κενό στον κορμό των Ελλήνων παικτών.