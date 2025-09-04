Ολυμπιακός για Τανούλη: «Γιώργο είμαστε όλοι στο πλευρό σου!»

Ο Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα στον Γιώργο Τανούλη, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου στην προετοιμασία του Άρη.

Ο Γιώργος Τανούλης είναι ο μεγάλος άτυχος της φετινής προετοιμασίας του Άρη. Ο σέντερ των «κιτρινόμαυρων» υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Με τον Ολυμπιακό να στέλνει το δικό του μήνυμα στον Τανούλη. «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός στέλνει τις θερμότερες ευχές της στον Γιώργο Τανούλη για ταχεία ανάρρωση. Γιώργο είμαστε όλοι στο πλευρό σου!» έγραψε στα social media η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ευχόμενη περαστικά στον Γιώργο Τανούλη.

Ο οποίος θυμίζουμε μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη το φετινό καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Τα περαστικά του Ολυμπιακού σε Τανούλη