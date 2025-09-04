O Παναθηναϊκός έστειλε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Τανούλη και αλληλεπίδρασε με την ΚΑΕ Άρης.

Ο Γιώργος Τανούλης τραυματίστηκε στη διάρκεια του χθεσινού φιλικού αγώνα του Άρη με την TFT Skopje και από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι επρόκειτο για σοβαρή ζημιά.

Όπως έκανε γνωστό η ΚΑΕ Άρης, o 23χρονος σέντερ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου και θα χρειαστεί να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιστροφή του εντός της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στην άναρτηση της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, όπου δόθηκαν ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργιο Τανούλη, ο επίσημος λογαριασμός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε για να ευχηθεί με τη σειρά του τα «περαστικά» στον νεαρό παίκτη. Συγκεκριμένα έγραψε: «Καλή ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα παρκέ» με τον λογαριασμό της ΚΑΕ Άρης να αλληλεπιδρά απαντώντας με τα κατάλληλα emojis.