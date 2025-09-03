Τον πρώτο κύκλο της προετοιμασίας της με ένα φιλικό... ξεμούδιασμα απέναντι στα Τρίκαλα έκλεισε η Μύκονος.

Η Μύκονος βρίσκεται στο Καρπενήσι, εκεί όπου ο Βαγγέλης Ζιάγκος «χτίζει» την ομάδα ενόψει της παρουσίας της στη Stoiximan GBL. Με το πρώτο φιλικό να είναι ένα... ξεμούδιασμα, απέναντι στα Τρίκαλα.

Να σημειωθεί πως δεν κρατήθηκε σκορ, στο παιχνίδι που διεξήχθη το απόγευμα της Τρίτης, με την ομάδα της Μυκόνου να ολοκληρώνει το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο είχε ιδιαίτερα μεγάλο όγκο προπονητικού φορτίου.

Επόμενη υποχρέωση για τους «Νησιώτες» τα δύο φιλικά που είναι προγραμματισμένα στην Καρδίτσα, στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», απέναντι στην τοπική ομάδα, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο να στοχεύει στο δέσιμο του ρόστερ.