Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον «Θαλάσσιο κόσμο», τον «Χρυσό χορηγό» της νέας σεζόν.

Πανίσχυρος με τον «Θαλάσσιο κόσμο» Χρυσό Χορηγό ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ!

Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει με χαρά και υπερηφάνεια τη συνέχιση και ισχυροποίηση της συνεργασίας του με τον «Θαλάσσιο Κόσμο», το πιο αναγνωρισμένο όνομα στην ελληνική αγορά αλιευμάτων και γευστικών θαλασσινών, ο οποίος θα αποτελέσει Χρυσό Χορηγό της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Η σχέση μας στηρίζεται σε κοινή φιλοσοφία και στόχους: ανάπτυξη, επένδυση στον τόπο μας και ουσιαστική συμβολή στην πρόοδο της τοπικής κοινωνίας. Με τον «Θαλάσσιο Κόσμο» στο πλευρό του, ο Α.Σ.Κ. θωρακίζεται και προχωρά αποφασιστικά προς ακόμη υψηλότερες διακρίσεις.

Με εμπειρία 33 ετών στην επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία αλιευμάτων, ο «Θαλάσσιος Κόσμος» κάνει σταθερά βήματα εξέλιξης και καινοτομίας – μια πορεία που ταιριάζει απόλυτα με τον προσανατολισμό του Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ. Γι’ αυτό και η συνεργασία μας ανεβαίνει σε νέα επίπεδα, με κοινή επιδίωξη την πρόοδο, την ενίσχυση των υποδομών, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και την έμπρακτη κοινωνική προσφορά.

Η εταιρεία «Θαλάσσιος Κόσμος» ιδρύθηκε στην Καρδίτσα και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο 3ο χλμ Καρδίτσας–Τρικάλων. Δραστηριοποιείται στην επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων, διαθέτοντας ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργοστάσιο, κέντρο διακίνησης και ιδιόκτητο στόλο ψυγείων-οχημάτων, εξασφαλίζοντας την άριστη και ελεγχόμενη μεταφορά των προϊόντων.

Με την πολύχρονη εμπειρία της, η εταιρεία γνωρίζει σε βάθος τις ανάγκες των καταναλωτών και, αξιοποιώντας τον προηγμένο εξοπλισμό της, προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, επενδύει σταθερά τα τελευταία χρόνια στην επέκταση των δραστηριοτήτων της, την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και τη συνεχή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της.

Η ανάπτυξη αυτή συνοδεύεται και από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα τελευταία 16 χρόνια, ο «Θαλάσσιος Κόσμος» απασχολεί περισσότερους από 130 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Επιπλέον, έχει αποσπάσει δεκάδες εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις για την ποιότητα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την αυθεντικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του.