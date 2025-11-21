Μέσω επίσημης ανακοίνωσης της ΚΑΕ ΑΕΚ, η «Ένωση» ενημέρωσε τους φιλάθλους της, για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Λέβιτσε (10/12, 19:30) και Παναθηναϊκό (13/12, 16:00).

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ έχει ρεπό αυτό το Σαββατοκύριακο από τη Stoiximan GBL και αμέσως μετά ακολουθεί διακοπή Εθνικών ομάδων, κάτι που σημαίνει πως επόμενο επίσημο παιχνίδι της «Ένωσης» θα είναι με τον Ολυμπιακό (07/12, 13:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για τις αναμετρήσεις με Λέβιτσε και Παναθηναϊκό.

AEK – ΛEBITΣΕ

Η αναμέτρηση με τη Λέβιτσε, όπου θα κριθεί και η πρώτη θέση του Ομίλου μας, θα διεξαχθεί την Τετάρτη (10/12) στις 19:30, στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του BCL.

Eκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμή Εισιτηρίου: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΑΕΚ – ΠΑΟ

Η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/12) στις 16:00, στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Eκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμή Εισιτηρίου: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ