Μαρούσι: «Ψήλωσε» με Σαλάς
Συνεχίζει την ενίσχυση του το Μαρούσι. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έκανε δικό της τον Μάξιμ Σαλάς για τα επόμενα δύο χρόνια. Θα δώσει λύσεις στην ρακέτα των Βορείων Προαστίων.
Ο Σαλάς είναι ο έκτος ξένος του Αμαρουσίου. Έχει κατακτήσει το BCL (2021, Μπούργκος), ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην γαλλική Mπουργκ με την οποία συμμετείχε στο Eurocup.
Αναλυτικά
Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Λευκορώσου φόργουρντ/ σέντερ, Μαξίμ Σαλάς (29, 2.08), για τα επόμενα δυο χρόνια. Είναι ένας παίκτης που χαρακτηρίζεται από υψηλό μπάσκετικό IQ και μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία με δεδομένο ότι έχει παίξει σε 5 διαφορετικές χώρες. Έχει κατακτήσει το BCL (2021, Burgos), ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην γαλλική Bourg με την οποία συμμετείχε στο Eurocup. Την περσινή σεζόν , στο γαλλικό πρωτάθλημα είχε απολογισμό 9,8 πόντους (45,3 % δίποντα, 30% τρίποντα 79, 5 βολές), 3,9 ριμπάουντ σε 30 αγώνες της κανονικής περιόδου με μέσο όρο συμμετοχής 21,1 λεπτά. Στο Eurocup είχε απολογισμό 11.1 πόντους (48% δίποντα, 40 % τρίποντα, 80, 4 % βολές), 4,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 18 αγώνες με μέσο όρο συμμετοχής 22,8 λεπτά. Ο Σαλάς είναι ο έκτος ξένος της ομάδας μας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1996 στο Μίνσκ. Αγωνίστηκε κατά σειρά στην δεύτερη ομάδα της Tsmoki-Minsk (2012-13), την ισπανική CB Peñas Huesca (2014-15) , την επίσης ισπανική Cub Ourense Baloncesto (2015-16), την πολωνική Polfarmex Kutno (2016-17), την Tsmoki-Minsk (2017-18, 2019-20), την εσθονική Kalev/Cramo 2018-19), την ισπανική San Pablo Burgos (2020-22), την ρωσική Nizhny Novgorod (2022-23) για να φτάσει στην διετία της Bourg.
Στην πορεία του έχει κατακτήσει το BCL με την Burgos (2021), 2 πρωταθλήματα Λευκορωσίας (2018, 2020) με την Tsmoki-Minsk, ένα πρωτάθλημα Εσθονίας με την Kalev/Karmo (2019) και ένα κύπελλο Λευκορωσίας (2020) με την Tsmoki-Minsk.
Μαξίμ, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου.
