Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος ανέλαβε καθήκοντα team manager στη Μύκονο ενόψει της Stoiximan GBL.

Μία ιστορική σεζόν... ξημερώνει για τη Μύκονο, καθώς η ομάδα από τις Κυκλάδες ετοιμάζεται για την παρθενική της συμμετοχή στη Stoiximan GBL, την κορυφαία εγχώρια κατηγορία.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, χρέη team manager ανέλαβε ο Σωτήρης Μανωλόπουλος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της μπασκετικής του καριέρας είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων στη ΧΑΝΘ, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΛ, στον Κολοσσό Ρόδου, στο Περιστέρι, στην Καβάλα, στον Ίκαρο Χαλκίδας, στα Τρίκαλα, στην Κύμη, στον Ήφαιστο Λήμνου ενώ είχε φορέσει τη φανέλα ομάδων του εξωτερικού, όπως η Μαγιόρκα και η Παλένθια.

Η Μύκονος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωτήρη Μανωλόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του team manager ενόψει της ιστορικής πρώτης συμμετοχής της ομάδας στη Stoiximan GBL.

Πλέον εντάσσεται στη Μύκονο, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά στη μπασκετική του διαδρομή το πόστο του team manager, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Πλέον εντάσσεται στη Μύκονο, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά στη μπασκετική του διαδρομή το πόστο του team manager, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Με αφορμή αυτή τη νέα αρχή, μιλά για την παρουσία του στην ομάδα και για την ιστορική πρόκληση που έχει μπροστά της.

•Με ποια προοπτική ξεκινά η συνεργασία σου με τη Μύκονο, σε μια ιστορική σεζόν για την ομάδα που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη Stoiximan GBL, αλλά και για σένα που αναλαμβάνεις για πρώτη φορά καθήκοντα team manager;

«Είναι μια νέα αρχή για μένα, σε έναν διαφορετικό ρόλο, από την… απέναντι πλευρά αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που σταμάτησα να αγωνίζομαι επαγγελματικά και θεωρώ μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ, σε αυτή τη θέση. Είμαι έτοιμος, μου αρέσουν οι προκλήσεις και πίστεψα ότι το timing, όπως και οι συγκυρίες που υπάρχουν στη Μύκονο, είναι ιδανικά για να αποτελέσω μέλος αυτής της ιστορικής χρονιάς».

•Από τις πληροφορίες που έχεις συλλέξει αλλά και από τις συζητήσεις που έχεις κάνει με τους ανθρώπους του οργανισμού, πώς βλέπεις το project της Μυκόνου που θέλει να φέρει κάτι φρέσκο στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ;

«Είναι ελάχιστες οι μέρες που ασχολούμαι ενεργά με τη Μύκονο, αλλά ήδη έχω δει μια πολύ μεγάλη οργάνωση, ειδικά για μια νεοφώτιστη ομάδα. Γίνεται τεράστια προσπάθεια στο νησί ώστε να είναι έτοιμο το γήπεδο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όλη την κοινωνία της Μυκόνου. Το να καταφέρουμε να γίνονται τα παιχνίδια από την αρχή στο νησί και στο δικό μας γήπεδο θα είναι μεγάλη υπόθεση. Πιστεύω πως το εγχείρημα θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί πρόκειται για σοβαρούς ανθρώπους, που έχουν δείξει συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν αποδείξει ότι προχωρούν βήμα-βήμα, χωρίς μεγάλα λόγια. Θέλουν απλά να αναδείξουν μια διαφορετική πλευρά του νησιού σε όλη την Ελλάδα, μέσα από το μπάσκετ».

•Σε προσωπικό επίπεδο, τι σε ιντριγκάρει και σε κινητοποιεί περισσότερο σε αυτή την προσπάθεια;

«Την προσεγγίζω με τη νοοτροπία ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική ευκαιρία που μου δόθηκε· να επιστρέψω στο μπάσκετ από μια διαφορετική θέση. Έχοντας ζήσει στο παρελθόν παρόμοιες καταστάσεις, όπως με την Κύμη που ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία από τα τοπικά πρωταθλήματα ή με την προσπάθεια που έγινε στον Ήφαιστο Λήμνου, έχω μια εμπειρία ως παίκτης μέσα από τέτοιες καταστάσεις και προσπάθειες. Γι’ αυτό και το βλέπω σαν ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα. Έχω όλη τη διάθεση και την όρεξη να δουλέψω σκληρά ώστε, όλοι μαζί, και πάνω απ’ όλα η ομάδα, να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας».

•Αν μπορούμε να μιλήσουμε για ρεαλιστικούς στόχους, πώς θα τους οριοθετούσες;

«Το ζητούμενο για τη Μύκονο, στην πρώτη της συμμετοχή στη Stoiximan GBL, είναι να είναι ανταγωνιστική. Πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι, βάζοντας καθημερινούς, μικρούς στόχους, ώστε αυτό το σύνολο παικτών, Ελλήνων και ξένων, σε μια νεοφώτιστη ομάδα, να καταφέρει να γίνει οικογένεια. Όλοι εμείς γύρω από την ομάδα πρέπει να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κόουτς Ζιάγκος έχει δείξει ήδη από πέρσι πόσο πιστός είναι στις μπασκετικές αρχές του και πόσο θέλει να τις εφαρμόσει σωστά. Αν καταφέρουμε να συνδυάσουμε ρεαλισμό με φιλοδοξία και να δημιουργήσουμε ένα οικογενειακό κλίμα, τότε μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί μια ομάδα-οικογένεια πάντα βρίσκει τον τρόπο να φτάσει στον στόχο της. Είναι μια προσπάθεια που δεν συνεχίζει απλώς κάτι από πέρσι, αλλά ξεκινάει από το μηδέν. Χρειάζεται σωστή διαχείριση, αλλά με τη στήριξη του κόσμου και της τοπικής κοινωνίας, όλοι οι Μυκονιάτες μπορούν να είναι σίγουροι πως ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και στο τέλος της σεζόν, πιστεύω ότι θα είναι περήφανοι και χαρούμενοι για όσα η ομάδα θα έχει καταφέρει και για το τι θα αντιπροσωπεύει μέσα στο γήπεδο».