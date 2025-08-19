Μαρούσι: Στην Αθήνα και ο Περάντες
Αφίξεις για το Μαρούσι. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων υποδέχθηκε τον Λόντον Περάντες. Ο παίκτης έφτασε στην Αθήνα και το Ελ. Βενιζέλος το μεσημέρι της Τρίτης, εκεί όπου τον υποδέχθηκαν ο Team Manager της ομάδας κ. Φάνης Κουμπούρας και ο Assistant Team Manager κ. Μίλτος Παπαδόπουλος.
Πριν λίγες μέρες και ο Τζακόρι Γουίλιαμς αφίχθη στην Αθήνα για λογαριασμό του Αμαρουσίου, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου.
Η ενημέρωση του Αμαρουσίου
O Lobdon Perantes έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης (19/08) στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», συνεχίζοντας το σερί αφίξεων για το Μαρούσι, ενόψει της νέας σεζόν. Τον έμπειρο Αμερικανό γκαρντ υποδέχθηκαν ο Team Manager της ομάδας κ. Φάνης Κουμπούρας και ο Assistant Team Manager κ. Μίλτος Παπαδόπουλος.
London, καλώς ήρθες στο Μαρούσι!
