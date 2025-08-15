Το Μαρούσι υποδέχθηκε τον Τζακόρι Γουίλιαμς

Μαρούσι: Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχθηκαν τον Τζακόρι Γουίλιαμς
O Τζακόρι Γουίλιαμς ήταν η πρώτη μεταγραφή του Αμαρουσίου ενόψει της σεζόν 2025/26, αποχωρώντας από την Ντουμπάι BC για την ομάδα των βορείων προαστίων που κινήθηκε δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι.
Ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ σημείωσε πέρσι 7 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 28 συμμετοχές στην Αδριατική Λίγκα με την ομάδα από το Εμιράτο, φτάνοντας ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Το μεσημέρι της Παρασκευής 15/8 αφίχθη στην Αθήνα για λογαριασμό του Αμαρουσίου. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο assistant Team Manager της ΚΑΕ Μαρούσι, Μίλτος Παπαδόπουλος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.