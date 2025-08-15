Το Μαρούσι υποδέχθηκε τον Τζακόρι Γουίλιαμς

Ο Τζακόρι Γουίλιαμς αφίχθη στην Αθήνα για λογαριασμό του Αμαρουσίου, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου.

O Τζακόρι Γουίλιαμς ήταν η πρώτη μεταγραφή του Αμαρουσίου ενόψει της σεζόν 2025/26, αποχωρώντας από την Ντουμπάι BC για την ομάδα των βορείων προαστίων που κινήθηκε δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι.

Ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ σημείωσε πέρσι 7 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 28 συμμετοχές στην Αδριατική Λίγκα με την ομάδα από το Εμιράτο, φτάνοντας ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 15/8 αφίχθη στην Αθήνα για λογαριασμό του Αμαρουσίου. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο assistant Team Manager της ΚΑΕ Μαρούσι, Μίλτος Παπαδόπουλος.